Anna Pettinelli, il suo allievo non tiene a bada la lingua: catastrofe dopo Amici

Anna Pettinelli, il suo allievo non tiene a freno la lingua e svuota il sacco. Ecco cosa è accaduto dopo Amici.

Anche quest’anno il padre di tutti i talent è un vero successo. Tantissimi sono di certo i talenti sia per quanto concerne la danza che il canto che ci allietano con la loro arte la domenica pomeriggio, a partire dalle ore 14, su Canale 5. Nonostante però siamo solo agli inizi non mancano i colpi di scena così come le vere e proprie docce fredde che lasciano ora basiti, ora letteralmente sconvolti.

Di certo i ragazzi scelti per diventare gli alunni della scuola più famosa d’Italia devono sentirsi fortunati per essere arrivati fino a lì visto che li hanno scelti dopo averne provinati tantissimi. E ovviamente devono dimostrare di meritarsi quell’esperienza e la famosa maglia. Riuscire poi a giungere alla fase serale e alla finalissima è il top.

Fatto sta che fin da ora ci sono già state le prime uscite di scena che spaccano i cuori. E se capita dopo che è stato il proprio coach a deciderlo andarsene fa ancora più male. Lo sa bene l’ormai ex alunno di Anna Pettinelli che è stato eliminato da lei stessa perché considerato non meritevole di proseguire l’esperienza.

Anna Pettinelli, un suo allievo dopo Amici spiffera tutto quanto

A dargli manforte in tale direzione sono stati anche i suoi colleghi Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. E il fatto che quest’ultimo, che gode tra l’altro di grandissima stima da parte del giovane, la pensi come la sua acerrima nemica ha lasciato ancora più tristi i suoi sostenitori. Ora all’ex concorrente non resta che rimboccarsi le maniche e cercare di farcela da solo.

Non sarà facile ma in ogni caso è riuscito a far parte di un famoso programma, tra l’altro pure seguitissimo, per diverso tempo. Dunque ciò potrebbe essergli servito per uscire dall’anonimato. Intanto nel corso di una recente intervista rilasciata per SuperGuidaTv si è tolto non pochi sassolini dalla scarpa. Diciamo che non ha tenuto a bada la lingua.

Ezio Liberatore, fuori dalla scuola apre il rubinetto

Stiamo parlando del cantante Ezio Liberatore che ha fatto una sorta di bilancio della sua esperienza, seppur assai breve, alla Corte di Maria De Filippi. “Nonostante sia durata poco, è stata una bellissima esperienza oltre che una grande novità. Mi ha aiutato a crescere umanamente e a capire i miei limiti caratteriali”, ha rivelato il giovane.

E riguardo alla decisione della sua coach di eliminarlo dal programma, che ne pensa? ” Me l’aspettavo. Mi sentivo bloccato e forse come hanno detto anche gli altri insegnanti non era il momento più adatto a me per vivere serenamente quell’esperienza”, ha dichiarato poco dopo. E ora i suoi fan incrociano le dita per lui e per il suo futuro canoro.