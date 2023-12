Damiano dei Maneskin, la Soleri è un lontano ricordo: oggi il suo cuore batte proprio per lei | E’ più famosa di lui

Damiano David è stato pizzicato in compagnia della sua nuova fiamma, ormai il suo cuore batte solo per lei. La famosissima è molto conosciuta, forse più di lui, ecco di chi stiamo parlando.

E’ il frontman dei Maneskin, tutti lo vogliono, tutti lo desiderano e soprattutto tutti amano le loro canzoni. Il gruppo rock è diventato una leggenda un pò ovunque anzi in molti gli rimproverano il fatto che Damiano e soci stiano prendendo un pò le distanze dal loro Paese d’origine, il quale gli ha dato la fama e la notorietà, ma questa è un’altra storia.

Di Damiano i fan non seguono soltanto il suo lavoro e i suoi post social, ma anche la sua vita sentimentale, visto che il gossip con lui ci va a nozze. Dopo aver messo fine alla sua storica storia d’amore con l’influencer e attivista, Giorgia Soleri, gli sono stati attribuiti parecchi flirt. Ma adesso quelle voci hanno preso decisamente tutta un’altra piega.

La nuova fiamma di Damiano David

Per la gioia dei fan, per il momento pare proprio che i Maneskin stiano resistendo alla prova del tempo e della fama. L’abbiamo visto in più di un’occasione purtroppo, che quando la popolarità chiama, soprattutto quando “investe” il frontman, dopo poco, se l’amicizia che lega il gruppo non è abbastanza forte, le strade finiscono quasi sempre per dividersi. Tra David, Victoria, Thomas e Ethan, pare ancora andare tutto bene.

Beh che dopo quel messaggio forte del loro “matrimonio” si è capito quanto i ragazzi siano legati realmente da una profonda amicizia. Infatti, per quanto siamo sicuri che David abbia ricevuto moltissime proposte, per il momento in veste di cantante solista, ha accettato soltanto di comparire nel video musicale di Anitta, nel brano Mil veces. Speriamo quindi che i Maneskin passino alla storia come gruppo longevo e unito, come altri prima di loro.

Sono una coppia?

Tutti coloro che speravano di rivedere insieme Damiano David e Giorgia Soleri, dovranno ricredersi e farsene una ragione, in quanto almeno per il momento non succederà. Dopo quelle foto pubblicate dal settimanale, Chi, nel quale il bravo frontman è stato pizzicato insieme alla stellina della Disney, Dove Cameron, non ci sono più dubbi, che il suo cuore attualmente, stia battendo per un’altra.

Baci, carezze e tramonti, è questo quello che la nuova coppia è stata vista fare a Sydney, precisamente sulla spiaggia di Bondi Beach. Dove è molto celebre nel mondo della recitazione, non solo per i ruoli che l’hanno legata alla Disney che le sono valsi molti riconoscimenti, ma anche per le sue partecipazioni a serie tv quali The Mentalist, Shameless e così via. Cameron tra l’altro ha inciso anche un singolo, motivo per cui in molti sperano di vedere presto lei e Damiano in un duetto romantico.

Ad ogni modo, almeno per il momento, nonostante i due siano stati avvistati insieme, nessuno dei diretti interessati ha ufficializzato l’entità del loro rapporto, bisognerà quindi aspettare che i due escano ufficialmente allo scoperto.