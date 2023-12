Eleonora Daniele, l’inaspettato gesto contro il femminicidio negli studi Rai | Nessuno però apprezza: “Sceneggiata vomitevole”

In una puntata di Storie italiane Eleonora Daniele ha compiuto un gesto che è stato criticato fortemente sui social. Andiamo a scoprire il motivo

Nata a Padova il 20 agosto 1976, Eleonora Daniele è una giornalista, conduttrice televisiva ed ex attrice italiana. Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello e, nonostante sia stata eliminata alla decima puntata, è riuscita a rimboccarsi le maniche per costruire una carriera televisiva.

Infatti si è cimentata nella recitazione ed ecco i primi ruoli che le sono stati assegnati: nella serie televisiva La squadra, nella soap opera Un posto al sole, nel film Le barzellette e nella fiction Carabinieri 3. Poi nel 2004 ha deciso di dedicarsi alla conduzione e il suo primo programma è stato Unomattina.

Ha portato a casa ottimi risultati in termini di ascolto, ragion per cui è stata confermata fino alla stagione del 2011. Nel frattempo ha condotto con Massimo Giletti il concorso Miss Italia nel mondo 2009 e successivamente si è occupata di Ciak…Si canta! con Nino Frassica.

Nel suo curriculum possiamo leggere anche Linea Verde, Estate in Diretta, Storie Vere e Storie Italiane. Ed è proprio nello studio di Storie italiane che la conduttrice ha parlato del femminicidio scatenando la reazione di alcuni utenti social.

Il gesto di Eleonora Daniele

In una puntata recente Eleonora Daniele ha voluto parlare della tragedia che ha avuto come protagonista Giulia Cecchettin, la giovane uccisa giorni fa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Con il collegamento in diretta ha avuto modo di confrontarsi con la sorella di lei Elena.

Un momento molto toccante e la Daniele ha voluto lanciare un messaggio che pare non sia piaciuto a dei telespettatori che non hanno esitato a esternare il proprio disappunto su Instagram.

“Bisogna fare qualcosa di concreto”

“Dopo l’ennesimo caso di femminicidio in Italia Eleonora Daniele rende omaggio in memoria di tutte le vittime con un gesto simbolico di una sedia rossa posta al centro dello studio“, ecco cosa si può leggere nella didascalia del posto pubblicato nella pagina Instagram di Storie italiane.

Ha messo una sedia rossa per chiudere la puntata parlando della violenza contro le donne. Un messaggio forte, ma allo stesso tempo criticato da qualche utente social: “Quante chiacchiere, sceneggiate ed esibizionismo“, “Ma questi hanno capito che scarpette, serie, simboli non servono a nulla? Devono fare qualcosa di concreto, a che servono tutte queste scene?”, “Il femminicidio è ormai tema da spettacolo, non se ne può più”. Per fortuna ci sono anche commenti in cui si ringrazia la televisione per sensibilizzare a un tema che ormai non può più essere ignorato.