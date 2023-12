Flavio Insinna, non sta più nella pelle: il suo desiderio più grande si è realizzato

Flavio Insinna è al settimo cielo, ormai non può più nasconderlo agli italiani. Ecco cosa lo ha reso così felice

Nato a Roma il 3 luglio 1965, Flavio Insinna subito dopo il diploma si è iscritto alla Scuola di recitazione di Alessandro Fersen e successivamente al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti a Roma. Nel 2000 ha esordito come attore in Distretto di Polizia, Don Matteo e Don Bosco.

Tuttavia si è orientato sulla conduzione di programmi televisivi di spicco come Affari tuoi a partire dal 2006. Dopo due edizioni ha mollato la televisione per dedicarsi al teatro e nel 2009 ha partecipato come ospite per una notte a Ballando con le stelle.

La Mediaset lo ha contattato per dargli la conduzione de La Corrida e qualche anno dopo ha prestato la voce a uno dei protagonisti del film d’animazione Disney Big Hero 6. Dal 2015 è stato il conduttore de L’Eredità portando a casa ottimi risultati in termini di ascolto.

Adesso nello studio di Affari tuoi c’è il collega Amadeus mentre lui fino ad ora si è dedicato ad altro. In queste ore è arrivata una splendida notizia da un punto di vista lavorativo per il conduttore e ciò non può far altro che rendere felici chi lo segue da sempre. Ma di cosa si tratta? Andiamo subito a scoprirlo.

Aria di novità per Flavio Insinna

Gli altri vertici della Rai promettono al pubblico fedele tanti programmi televisivi avvincenti. Alcuni vengono riproposti mentre altri sostituiti da quelli nuovi. È il caso di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone sostituito con La volta buona di Caterina Balivo.

Affari tuoi è tornato alla riscossa con l’amatissimo conduttore e Che tempo che fa di Fabio Fazio adesso in onda su Canale 9. Ci potrebbero essere i ritorni di Massimo Giletti, Renzo Arbore e Giovanni Minoli, ma per ora tutto tace. Su Flavio Insinna, invece, ci potrebbero essere buone notizie.

Il ritorno a L’Eredità

Per la gioia del pubblico italiano Flavio Insinna tornerà ogni sera a fare compagnia agli italiani con il quiz più amato della Rai, ovvero L’Eredità. Purtroppo Il mercante in fiera di Pino Insegno non ha dato i risultati tanto sperati. Prima del suo debutto si diceva che probabilmente lui si sarebbe occupato del game show.

Secondo il Corriere della Sera pare che, per timore di un altro calo di ascolti, i produttori del format televisivo abbiano nuovamente scelto come conduttore Flavio Insinna. Il dado non è stato ancora attratto, però questione di ore e si avrà una visione più chiara.