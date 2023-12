“Ho ritirato gli esami e…”: Antonella Clerici, la verità sulle condizioni di salute | L’ha confessato in diretta

La rivelazione di Antonella Clerici in merito al suo stato di salute è stata pronunciata in diretta: alcuni sono preoccupati per lei.

La regina della televisione pubblica, Antonella Clerici, è tra le conduttrici più apprezzate di sempre grazie alle sue numerose qualità innate e competenze acquisite grazie al lavoro svolto negli anni.

La conduttrice, ormai una celebrità a tutto tondo – la ricordiamo anche nel corso del Festival di Sanremo quando condusse una delle puntate insieme ad Amadeus indossando abiti pazzeschi – ha ripreso la conduzione di uno dei programmi di punta dell’ora di pranzo da qualche tempo.

Dopo il famigerato La Prova del Cuoco, si cimenta ogni giorno con è sempre mezzogiorno, un programma legato ancora una volta alla cucina e ad argomenti di lifestyle come decorazioni per la casa e molto altro ancora.

Durante una delle dirette, però, Clerici ha voluto svelare quale sia il suo stato attuale di salute: certi suoi fan si sono fatti prendere dall’ansia.

La confessione di Antonella

Il tutto è avvenuto proprio durante una delle puntate di è sempre mezzogiorno, che vede diversi ospiti fissi ed esperti che intervengono durante la puntata.

La conduttrice, a un certo punto, rivela i risultati di alcune analisi del sangue, parlando di certi valori nello specifico che non sarebbero esattamente in linea con la ‘normalità’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da È Sempre Mezzogiorno Rai (@sempremezzogiornorai)

‘Gli esami non finiscono mai’

“Ho ritirato i miei esami c’ho il colesterolo…” dice Clerici, “lasciamo stare. Ma io dico che è una roba di famiglia, più attività di quella che faccio mi sono messa a fare sport, a far tutto…lascia stare è che la menopausa è una grande fregatura! Io ve lo dico così lo sapete. Perché se vi sale il colesterolo è normale perché gli ormoni si abbassano il colesterolo si alza, aivoglia a mangiare o non mangiare…lo dico a tutte le signore in ascolto perché poi poverine magari c’hanno pure loro la mia età, ti cambia il corpo”.

Insomma, a partire dagli esami del sangue Antonella ha deciso di rassicurare tutte le signore in menopausa ricordando che questo evento assolutamente naturale interviene a modificare gli equilibri ormonali preesistenti. Ciò che è importante è apprezzare il proprio corpo così com’è, senza sensi di colpa o standard irraggiungibili.