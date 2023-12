Luciana Littizzetto, chi sono i figli adottivi: purtroppo non l’hanno mai chiamata mamma

Luciana Littizzetto, sapete chi sono i suoi figli adottivi?

Di certo è un anno bello impegnativo, soprattutto per quanto concerne l’autunno, per la frizzante Luciana Littizzetto. Attrice, comica, conduttrice e scrittrice di successo, ha da poco lasciato la Rai dove ha operato per tantissimi anni. Ora è approdata a Mediaset dove la vediamo per la prima volta impegnata nel ruolo di giudice a Tu Sì Que Vales.

Qui condivide tale ruolo con la grande amica Maria De Filippi e i colleghi Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. A partire poi dal 15 ottobre la vedremo invece su Discovery nuovamente a fianco di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Con loro ritroveremo anche la bellissima Filippa Lagerback.

Anche Lucianina, come amano chiamarla in segno di lampante affetto i suoi amici e fan, ha condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, alcuni scatti della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti televisivi per questa realtà. Sempre qui ci ha deliziato con dei video dietro le quinte del programma del sabato sera autunnale di Canale 5.

Luciana Litizzetto, chi sono i suoi figli adottivi

Indubbiamente lei è una grandissima artista con alle spalle un curriculum di massimo rispetto e tantissima gavetta. Nonostante sia impegnatissima con il lavoro è riuscita a realizzarsi anche dal punto di vista privato. Difatti è diventata mamma adottiva di due splendidi figli, un maschio e una femmina, che ora sono grandicelli.

Tra l’altro lei insieme al suo ormai ex compagno li aveva presi in affido. E stiamo parlando di due fratelli. A darle consigli in merito e a infonderle coraggio per fare tale scelta è stata Maria De Filippi che con il marito Maurizio Costanzo aveva adottato Gabriele, oggi diventano uno splendido giovane uomo. E che cosa sappiamo invece dei figli della comica?

Sono il suo amore più grande

Sappiamo che si chiamano Vanessa e Jordan. Quando li ha adottati avevano rispettivamente 9 e 11 anni. Oggi sono entrambi maggiorenni, dal momento che hanno rispettivamente 29 e 26 anni. Inoltre sono il suo grande amore. A loro ha dedicato un toccante suo libro, uscito per Mondadori nel mese di ottobre del 2021 intitolato Io Mi fido di te.

Con loro si è sentita fin da subito mamma, anche se non la chiamano a quanto pare così. Lucianina ha anche raccontato tra le pagine della sua opera che con il maschio era più facile avere un contatto anche perché inizialmente lui si ammalava più spesso mentre la femmina era più restia a lasciarsi andare.