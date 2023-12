Paolo Ciavarro braccato dalla Palombelli: gli ha strappato la promessa e ora non ha più scampo

Paolo Ciavarro è stato messo alle strette da Barbara Palombelli e così ha fatto una confessione del tutto inaspettata. Andiamo a scoprire cosa ha detto

Paolo Civarro è uno dei membri del cast del programma televisivo Forum condotto da Barbara Palombelli. Tutti sono concordi nel dire che i produttori facciano bene a puntare sui giovani come lui perché hanno tanto da imparare e allo stesso tempo danno freschezza.

La sua popolarità è aumentata a dismisura in seguito alla partecipazione a una vecchia edizione del programma del Grande Fratello. Inoltre il reality show gli ha dato modo di incontrare Clizia Incorvaia, la sua compagna attuale. All’inizio non si degnavano di uno sguardo, ma poi le cose sono cambiate da un giorno all’altro davanti alle telecamere.

Lei è andata via prima del previsto rispetto a lui perché squalificata per aver pronunciato una frase contro Andrea Denver. Nonostante tutto i due si sono fatti delle promesse che hanno mantenuto una volta che lui è tornato alla vita di sempre. A oggi non solo sono innamoratissimi, ma anche genitori di uno splendido bambino.

Nonostante abbiano accolto nella loro vita il piccolo, riescono a far combaciare il ruolo di genitore con i vari impegni professionali. Paolo è presente ogni giorno nel piccolo schermo accanto alla Palombelli, la quale nelle ultime puntate andate in onda gli ha fatto confessare un qualcosa che ha entusiasmato i telespettatori.

Paolo Ciavarro non lo nasconde più

Di recente la conduttrice ha cercato di far vuotare il sacco al ragazzo in merito alla sua situazione sentimentale con Clizia. Tutto ha avuto inizio perché nella puntata di venerdì 20 ottobre 2023 è stata affrontata come tematica quella del matrimonio. A quel punto la Palombelli non ha resistito e ha iniziato a fare delle domande mirate.

Il figlio di Eleonora Giorgi non ha potuto più nascondere le sue intenzioni. I fan della coppia devono molto alla Palombelli perché finalmente hanno le idee chiare su quando convoleranno a nozze.

“È la prima volta…”, i fan entusiasti della notizia

Paolo e Clizia, anche se sono dei personaggi pubblici di spicco, tendono a tutelare la loro privacy. Tuttavia qualche volta fanno un’eccezione. In questo caso il ragazzo si è sbilanciato su quando diventeranno marito e moglie.

“Nel 2024 dai…È la prima volta che do una data”, ecco come ha risposto alla Palombelli. Anche se è risultato abbastanza vago, ora è stata data un’informazione in più. Non ci resta che attendere.