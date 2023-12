Pino Insegno, la coltellata arriva da chi non ti aspetti | Il conduttore ha le spalle al muro

Una ‘punzecchiata’ è giunta al conduttore di Il Mercante in fiera: le parole sul noto doppiatore hanno lasciato tutti a bocca aperta.

Pino Insegno è da poco tornato alla conduzione di uno dei suoi programmi di punta sulla Rai, Il mercante in Fiera, la trasmissione basata su istinto e fortuna in cui i concorrenti scelgono quali carte scartare o barattare col mercante nel corso del gioco fino a rimanere con dei premi o un pugno di mosche.

Per alcune puntate, il programma ha anche avuto degli ospiti celebri, come Sophie Codegoni o Pierpaolo Pretelli, che hanno partecipato al gioco in cui il premio sarebbe poi stato devoluto in beneficienza.

Pino Insegno è inoltre molto famoso per la sua attività di doppiatore, soprattutto nel celeberrimo discorso di Aragorn nel Signore degli Anelli.

In questi giorni una voce altrettanto famosa è giunta a commentare alcuni fatti riguardanti il conduttore: vediamo di cosa si tratta.

Le parole della celebrità

Le parole che hanno fatto sobbalzare alcuni fan di Insegno sono state pronunciate niente di meno che da una collega del conduttore, alla guida da qualche anno di un programma che ha visto un successo esponenziale.

Stiamo parlando di Belve e della sua madrina Francesca Fagnani, la quale si è pronunciata proprio sul Mercante in Fiera di Insegno.

La risposta di Fagnani

L’antefatto che è necessario conoscere riguarda gli ascolti nella trasmissione – gioco di Pino Insegno, che sono stati piuttosto deludenti, al punto che la Rai riflette sulla chiusura anticipata. Una volta acclarato ciò, passiamo alla storia che riguarda Fagnani, la quale è stata intervistata per la sezione Stories del noto giornale Vanity Fair. Durante l’intervista, la conduttrice ha risposto anche a certe domani irriverenti, tra cui una riguardava proprio il programma di Insegno.

Alla richiesta di un commento sulla trasmissione, Fagnani ha detto “Se l’ho visto? No. Peraltro non sono la sola”, alludendo secondo alcuni proprio alla situazione poco florida degli ascolti di Il Mercante in Fiera. Lo sappiamo, comunque, Fagnani di certo non va a risparmio in ambito ironia, e le sue risposte sono sempre molto divertenti. Dopo il flop della trasmissione, Insegno sembra essere messo in dubbio anche per la conduzione di l’Eredità, una avventura che ormai sembrava quasi certo sarebbe stata affidata proprio a lui. Al momento, comunque, nessuna conferma c’è stata da parte di chi può dare notizie ufficiali in merito.