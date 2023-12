Simona Izzo perde la pazienza: “Firmo il divorzio” | Cosa ha combinato Ricky Tognazzi

Qualcosa di ormai pubblico è accaduto alla coppia di ‘inseparabili’ Simona Izzo e Ricky Tognazzi: tutti sono rimasti allibiti.

Negli ultimi tempi questa coppia è stata davvero molto chiacchierata e sotto ai riflettori, soprattutto da quando il regista e attore Ricky Tognazzi ha accettato di partecipare a uno dei programmi più seguiti di sempre.

Dopo anni di carriera sfavillante a apprezzamenti dal mondo dello spettacolo o dal pubblico, oltre a riconoscimenti ufficiali come il David di Donatello, l’attore sembra volersi concedere un momento di leggerezza.

Non ha esitato a mettersi in gioco e lanciarsi in una nuovissima ed entusiasmante avventura partecipando al noto talent show delle star.

Una conversazione con la moglie, però, non è certo sfuggita ai fan: vediamo insieme cosa hanno detto.

Tognazzi – Izzo: alcuni sono preoccupati

Il tutto si svolge, sembrerebbe, proprio dietro le quinte del programma a cui ha partecipato Ricky, Ballando con le Stelle, la trasmissione in cui coppie di ballerini professionisti e Celebrità si sfidano a colpi di performance in vari stili di danza.

Il botta e risposta tra i due ha coinvolto non poco i fan, e ha un epilogo che non è sfuggito a molti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Izzo (@simonettaizzo)

Il ‘divorzio imminente’

Il video è stato pubblicato dalla stessa Simona Izzo su Instagram: la moglie del regista scrive nella caption incoraggiando il marito “State votando Ricky su tutti i profili social di @ballandoconlestelle ??? ✨💕💕Mettete un like/cuoricino su ogni card!!! Sulle mie storie troverete ogni istruzione!! Forzaaaa💕💕💕”: queste le sue parole, che subito chiariscono che il contenuto del video altro non era che un botta e risposta ironico e scherzoso tra due persone che si amano.

Firmando la liberatoria necessaria per il programma, infatti, Izzo dice scherzando, “Firmo il divorzio”, sorridendo apertamente. I fan, comunque, si sperticano in complimenti per i due: “Vi adoro,ho avuto il privilegio di conoscervi anni fa a Brescia alla presentazione del film Maniaci sentimentali,vi si ama anche per la vostra “normalità” e simpatia “naturale”, ha scritto una loro fan; altri si riferiscono alla conversazione che è invece accaduta in puntata con Selvaggia Lucarelli: “Simona ha pienamente ragione. Non ci sono parole per quello che abbiamo ascoltato ……Ricky un galantuomo”, scrive un utente, ancora dalla parte dei due. Si tratta di una storia d’amore che dura da anni ed è più salda che mai.