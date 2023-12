Vanessa Incontrada, finalmente la verità sulla storia con il cognato: “L’amore non si ruba”

Vanessa Incontrada è tornata a parlare della sua relazione con Rossano Laurini. Durante un’intervista emerso un dettaglio fondamentale. Andiamo a scoprire cosa ha detto.

Vanessa Incontrada è una delle donne di spicco nel mondo dello spettacolo italiano. Attualmente la stiamo vedendo accanto ad Alessandro Siani nello studio di Striscia la Notizia e insieme regalano tanti sorrisi.

Da quando ho lasciato Barcellona per recarsi in Italia si è rimboccata dalle maniche riuscendo a costruire uno spazio televisivo proprio. Oltre alla conduzione, si è cimentata anche nella recitazione. Di recente per esempio l’abbiamo vista accanto a Francesco Arca nel telefilm Fosca Innocenti.

Ancora oggi combatte contro le critiche inerenti a uno stereotipo preciso della donna. Dopo la gravidanza non ha riacquistato la fisicità di prima, ma nonostante tutto si accetta allo specchio e lancia dei messaggi importanti per coloro che invece non riescono perché pressati dai canoni imposti dalla società.

Per quanto riguarda la vita privata la conduttrice ha avuto nel 2008 un figlio, Isal, frutto dell’amore con l’imprenditore toscano. Ma come sta procedendo la loro relazione? Andiamo a scoprirlo.

Vanessa Incontrada parla a ruota libera sulla vita privata

Vanessa Incontrada durante le sue innumerevoli interviste ha parlato a cuore aperto della sua relazione con Rossano Laurini. Senza alcuna esitazione ha raccontato ogni singolo dettaglio delle dinamiche che hanno portato i due ad innamorarsi. Era il 2007 quando si sono incontrati, ma entrambi erano fidanzati.

Lei aveva accanto Andrea Palmieri la cui sorella, all’epoca era la moglie di Laurini. Non è stato facile per la Incontrada, dato che è stata per un po’ di tempo al centro del gossip come colei che ha rubato il marito a un’amica. Purtroppo non si parlano più dopo l’accaduto. Da allora è passato tanto tempo, quindi fan della conduttrice si stanno chiedendo come procede la love story. La risposta è stata immediata.

“Non ho rubato nessuno”

Dalle accuse la Incontrada si è sempre difesa spiegando che le cose tra il compagno dell’ex moglie non andavano bene già da tempo. Di conseguenza lei è subentrata quando il matrimonio era già giunto al capolinea.

“Non ho rubato nessuno. Quando accadono queste cose c’è già una frattura. l’amore non si ruba… Nel rispetto di sua figlia, della mamma di sua figlia, del suo passato, che comunque porterà sempre con sé, ho preferito il silenzio”. Con questa affermazione ha fatto intendere che lei non è stata il terzo incomodo nel matrimonio perché naufragato. Sfortunatamente anche loro si sono detti addio nel 2022 i motivi non sono ancora chiari.