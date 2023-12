Alessia Marcuzzi, cosa c’è stato davvero con Stefano De Martino: dopo anni la terribile verità

In tanti si sono chiesti che cosa sia successo tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Dopo anni è venuta a galla una verità del tutto inaspettata

Stefano De Martino è uno dei personaggi pubblici emergenti degli ultimi anni, in quanto il trampolino di lancio è stato Amici di Maria De Filippi. In quel periodo lui era fidanzato con la cantante Emma Marrone che poi ha lasciato per dare una possibilità a Belen Rodriguez. All’inizio non erano visti di buon occhio, ma poi in tanti si sono ricreduti quando sono convolati a nozze ed è nato Santiago.

Da allora tante volte si sono lasciati per poi riprendersi. Lei è stata fidanzata con Andrea Iannone e poi con Antonino Spinalbese. Con quest’ultimo ha accolto nella sua vita la piccola Luna Marì. Dopo il loro addio Belen ha voluto ritentare con Stefano, però anche in questo caso le cose non sono andate a buon fine.

Adesso lei è felice accanto all’imprenditore bergamasco Elio Lorenzoni, il quale le avrebbe fatto una proposta di matrimonio. Ne ha voluto parlare a Domenica In con Mara Venier menzionando i tradimenti di Stefano che ha scoperto. Con il tempo è venuto a galla un flirt con Alessia Marcuzzi. Nonostante entrambe le parti abbiano negato, qualcuno insinua l’esatto opposto. Ma cosa è accaduto realmente tra i due? Andiamo a scoprirlo.

Belen Rodriguez e la frecciatina ad Alessia Marcuzzi

Nella puntata di Domenica In di domenica 3 dicembre 2023 Belen ha parlato liberamente su cosa è accaduto con Stefano: “Dopo un mese ho saputo, ma ho fatto finta di niente…Ho anche chiacchierato con le signore, hanno messo tutto subito. Erano una decina, sono arrivata a 12, poi ho smesso di telefonare“.

“Non respiravo più, non dormivo più, Sono arrivato a pesare 49 kg…All’inizio stavo con Stefano, ma lui lavorava a Napoli. Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata“. Tuttavia ha lanciato una frecciatina velata ad Alessia Marcuzzi. Probabilmente ha voluto togliersi un sassolino della scarpa anche in merito al presunto tradimento di lui che l’ha coinvolta.

“Tutto questo mi fa male”, parla la conduttrice

“Mi ferisce. Escono notizie assurde, io sono professionale ma chi lavora con me mi puoi decidere di rispondere”, le dichiarazioni di lei sulla faccenda non sono state utili per capire qualcosa in più.

L’influencer Alessandro Rosica, per esempio, ha fatto questa insinuazione in passato: “Alessia Marcuzzi e Antonella sono solo due delle tante ragazze con cui Stefano ha tradito Belen. Di questo ho la sua confessione in privato, proprio mentre parlavamo al telefono tanto tempo fa, impossibile da smentire”. Quale sarà la verità? I più curiosi sperano che possa arrivare al più presto la risposta.