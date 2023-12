Barbara D’Urso, per lei ormai non c’e più spazio: anche questa volta è stata fatta fuori proprio da lui

In molti speravano di vedere Barbara D’Urso, in quel ruolo, in quanto a detta di molti, sarebbe stato perfetto per lei, ma così non è stato. Lui non l’ha scelta.

Barbara D’Urso è la nota conduttrice, attrice e personaggio dello spettacolo che ha subito diversi “colpi”, nel corso degli ultimi anni. Purtroppo è difficile rimanere in auge per molto tempo, in quanto le cose possono sempre cambiare. Bisogna sempre avere molti piani B nella propria vita, in modo da non farsi mai trovare impreparati e così ha fatto Carmelita, la quale dopo lo shock e il licenziamento da Mediaset, ha preso la sua valigia ed è partita alla ricerca di nuove avventure.

Attualmente in tour con il suo spettacolo teatrale, Taxi a 2 piazze, Barbarella si sta godendo non solo la sua ritrovata carriera teatrale, ma anche la sua nipotina, come ha dichiarato al Corriere della sera. Fino a fine anno lo sappiamo tutti, è ancora legata a Mediaset, motivo per cui non può lavorare per altre emittenti, ma da gennaio tutto è possibile. Per questo in molti, si sarebbero aspettati di vederla “proprio li”, ma così non è stato.

La delusione dei follower per il ruolo di Barbara D’Urso

A dimostrazione del fatto che nessuno avrebbe mai potuto pensare che la parola Mediaset diventasse una sorta di tabù per Barbara D’Urso, da Ciao Darwin sono dovuti correre ai ripari. In pratica, come saprete benissimo, il programma di Paolo Bonolis è stato registrato con largo anticipo e come succede in questi casi, c’è sempre il rischio di dover poi aggiustare il tiro prima della messa in onda, in base ai fatti improvvisi che succedono nel corso dei mesi.

Così è successo anche con la seconda puntata di Ciao Darwin, andata in onda da pochi giorni, in quanto al momento della registrazione, Carmelita era ancora stipendiata dal Biscione, motivo per cui Bonolis disse senza preoccuparsi più di tanto, questa battuta: “La signora d’Urso ha Ilaria Dalle Palle, lui mi ha portato questo fra le pa**e”. Capirete bene l’errore, motivo per cui, prima della messa in onda, il verbo è stato nuovamente doppiato da Bonolis, il quale ha modificato quel “ha” con “aveva”. I telespettatori se ne sono accorti ugualmente, in quanto il tentativo di correzione non è passato inosservato.

Niente Sanremo per lei

Oltre alla gaffe di Paolo Bonolis, i follower sui social hanno mostrato il loro malcontento nella scelta delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Sulla pagina Twitter di Cinguetterai, è apparso un post nel quale in molti sono d’accordo nel sostenere che se ci fossero state Barbara D’Urso e/o Alessia Marcuzzi, il programma Rai sarebbe stato ancora più magico.

Ovviamente queste decisioni, per quanto i fan possono protestare, non spettano a loro, ma ad Amadeus e a chi di dovere. Per quanto Barbara e Alessia farebbero faville ovunque, è giusto dare una possibilità anche a Giorgia, Teresa Mannino e Lorella Cuccarini, visto che non si sono neanche esibite ancora.