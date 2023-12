Belen Rodriguez ‘già sposata’ con Elio: il dettaglio salta subito all’occhio | Non hanno avvisato nessuno

La storia d’amore tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si fa seria a tal punto che lei pare essersi già sposata col nuovo compagno.

Belen Rodriguez è tornata a sorridere grazie a Elio Lorenzoni, suo amico di vecchia data oggi diventato il suo nuovo fidanzato.

Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, l’argentina ha vissuto un momento difficile, ma la vicinanza del compagno le ha permesso di risollevarsi molto presto.

E, ora, i due sembrano fare davvero sul serio tanto che Belen si sente già la sposa di Elio: ecco cosa ha notato il web negli scatti Instagram della Rodriguez.

Belen e quello scatto che insinua il dubbio

Negli ultimi giorni, Belen si è mostrata felice e sorridente insieme al suo Elio con cui ha recentemente trascorso una bellissima vacanza alle Maldive. Qui, la nuova coppia, ha vissuto un amore intenso e passionale, che ha voluto condividere in parte anche sui social. Già dalle immagini scattate alle Maldive, la Rodriguez aveva insinuato il dubbio sulle ipotetiche imminenti nozze con Lorenzoni dopo aver pubblicato lo scatto che mostrava la sua mano con tanto di anello, simbolo di un pegno d’amore.

A rendere ancora più insistenti le voci sulle ipotetiche imminenti nozze dell’argentina con l’imprenditore bergamasco è stata una nuova foto condivisa da Belen sui social. La showgirl si è mostrata abbracciata alla madre del fidanzato, definendola così come si usa quando ormai due sono sposati, ‘suocera’. Ma non è tutto. Le parole della Rodriguez non sono solo apparse come l’ennesima prova che la storia con Elio si è fatta davvero seria tanto da far credere che i due si possano sposare, ma è sembrata a qualcuno anche una frecciata – per niente velata – indirizzate alle ex suocere.

Il commento di Belen

“La mia suocera più bella del mondo”, ha scritto la Rodriguez nella Instagram story che la mostra immersa nel verde e abbracciata alla madre di Lorenzoni. Belen, dunque, sembra essere stata accolta a braccia aperte dalla famiglia del fidanzato, mentre lei ha quasi subito deciso di presentarlo ai figli Santiago e Luna Marì.

D’altra parte, com’è noto a tutti, la vita sentimentale della Rodriguez è sempre stata costellata da colpi di scena e non è detto che, anche questa volta, Belen non possa riservare delle sorprese. Molti, infatti, sono pronti a scommettere che convolerà presto a nozze con Elio.