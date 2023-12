Caterina Balivo, il dramma è troppo grande: “Brutalmente uccisa” | Italiani in lacrime

Caterina Balivo non riesce a trattenere le lacrime e scoppia davanti all’ennesimo racconto di una brutale aggressione. Che dramma!

Sono giorni in cui in Italia, sui media e sui social, si continua a parlare di cronaca nera con una particolare attenzione per il tema della violenza contro le donne.

I femminicidi nel nostro Paese sono in preoccupante aumento e il caso di Giulia Cecchettin ha destabilizzato l’opinione pubblica.

Ma la Cecchettin è stata solo una delle innumerevoli donne uccise per mano di uomini violenti e, davanti all’ennesimo caso di cronaca, Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime.

Caterina Balivo in lacrime

Caterina Balivo è tornata in tv al timone della trasmissione pomeridiana La volta buona, show di Rai 1 durante il quale si intervistano personaggi dello spettacolo ma anche gente comune, che porta davanti al piccolo schermo la propria storia. Così, in occasione del 25 novembre scorso, nella giornata che viene ricordata come quella dedicata alla violenza contro le donne, la Balivo ha ospitato il padre di una ragazza, Chiara, brutalmente uccisa per mano di un coetaneo.

Davanti alla disperazione di Vincenzo Gualzetti, che non è riuscito a mascherare la sofferenza per la perdita della figlia e per la pena inflitta all’omicida, la cui condanna è stata ridotta perché minorenne, Caterina Balivo è scoppiata in lacrime. “Devo provvedere a tante cose… Devo cominciare a rendermi conto che in teoria è finita… Ho perso tutto”, ha raccontato il padre della vittima, mentre la conduttrice non riusciva a trattenere le lacrime e, con la voce rotta dal pianto, lo ha invitato a reagire e a combattere per ottenere giustizia. “Tu sei rimasto solo a combattere per tua moglie e tua figlia… Tu non puoi mollare Vincenzo… Non puoi crollare!“, ha commentato Caterina Balivo.

Il dramma in tv

La storia di Chiara Gualzetti racconta la violenza con cui gli uomini si scagliano contro le donne, ma anche il modo in cui la giustizia italiana non infligge pene certe e severe nei confronti di coloro che si arrogano il diritto di decidere per la vita degli altri.

“Almeno le pene, quando uno compie questi atti in piena coscienza, vanno scontate perché nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un’altra persona…”, ha detto il signor Gualzetti, sostenuto dagli applausi del pubblico e dalla stessa Caterina Balivo, rimasta profondamente toccata da questo ennesimo dramma.