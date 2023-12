Cristina Scuccia, la rivelazione fa innalzare polemiche: l’ex suora l’ha sparata davvero grossa

Cristina Scuccia e la sua pazzesca rivelazione. Stavolta ha davvero esagerato. Da non credere!

Sta facendo una mega carriera all’interno del vasto mondo dello Spettacolo la splendida Cristina Scuccia. Quando l’abbiamo vista, ormai moltissimi anni fa, per la prima volta in TV, indossava ancora i panni di Suor Cristina. Con la sua voce potente e graffiante, oltre che con la sua ragguardevole grinta e anima rock, aveva in men che non si dica conquistato i giudici di The Voice.

Lei scelse J- Ax e con lui trionfò durante la seguitissima finale. Ha pubblicato un EP, diversi singoli e poi è pian piano uscita dalla scena, salvo farsi ammirare, ancora con il velo, come concorrente a Ballando Con Le Stelle. Di lei si erano praticamente perse le tracce quando rieccola apparire sul Piccolo Schermo ma non in Rai, bensì a Mediaset.

Per il suo grande ritorno ha scelto il salotto di Verissimo. E da Silvia Toffanin si è mostrata completamente diversa. Aveva lasciato la vita religiosa, capendo che non fosse la sua strada per darsi da fare nella musica. Capelli sciolti bei lunghi, perfettamente truccata, in abiti super femminili, aveva stregato tutti quanti, anche la stessa conduttrice veneta.

Cristina Scuccia, l’ex suora l’ha sparata davvero grossa

Ha lanciato un nuovo brano con tanto di intrigante videoclip e poi ha annunciato la sua partecipazione all’ Isola dei Famosi. Ha tenuto duro ed è arrivata fino alla finale. In tempi più recenti avrebbe pure dovuto partecipare a Tale e Quale ma, all’ultimo, come annunciato sui Social dallo stesso Carlo Conti, la sua partecipazione è saltata. Lei voleva mettere troppi paletti alle sue esibizioni.

I suoi fan, che ci sono chiaramente malissimo, però adesso hanno comunque di che festeggiare. Difatti ora la vedono grandissima protagonista su Canale 5 dal mitico Gerry Scotti nel corso della prima e super attesa edizione di Io Canto Generation. Fatto sta che ora Cristina sta facendo parlare di se per ben altro. Si tratta di una sua rivelazione che ha del pazzesco. L’ha sparata davvero grossa.

“Il programma prevede delle trappole”, la sua pazzesca rivelazione

Ripercorrendo la sua esperienza, decisamente intensa, di naufraga, la Scuccia ha sottolineato quanto fosse stancante ma nel contempo anche noioso far passare le giornate e le serate dal momento che sostanzialmente non c’era mai molto da fare, se non accendere il fuoco e cercare qualcosa da mangiare. Lo ha rivelato la stessa parlando sui Social a ruota libera con i suoi numerosi fan.

Lei ha confidato di aver anche sofferto in certi momenti soprattutto perché aveva bisogno dei suoi spazi nonché di un po’ di sana privacy che lì mancava. Insomma, non sono stati mesi facili. E sul finale eccola la fortissima rivelazione: “Il programma prevede delle trappole, così le ho chiamate io. Queste trappole prevedevano le provocazioni da parte di alcuni compagni. Provocazioni però nelle quali non dovevi cadere”.