Emma Marrone, travolta da una reazione esagerata: il motivo è sotto gli occhi di tutti

Emma Marrone, una delle più celebri cantanti italiane, ha avuto una reazione inaspettata: ecco cosa è accaduto

Emma Marrone è una vera artista internazionale che, con i suoi capolavori, è in grado di arrivare dritta al cuore dei suoi milioni di fan. Un’artista in grado di riempire gli stadi delle più importanti città italiane e che ha alle spalle una carriera brillante.

Classe 1984, Emma è una giovane donna di origini pugliesi che ha ancora tanto da regalare al suo pubblico. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare tante sfide personali, una malattia che non le ha lasciato tregua, ma che con la forza della musica è riuscita ad affrontare e superare brillantemente.

La carriera professionale della cantante inizia nel 2009 quando supera i provini e viene selezionata come concorrente di Amici di Maria De Filippi. Il percorso lineare ed il suo dedicarsi esclusivamente alla formazione professionale, le ha permesso di vincere il talent e di firmare un contratto discografico con la Universal Music Group.

Inizia così il suo primo tour nel 2010 e quasi non se lo aspetta tutto quel calore dei telespettatori che l’hanno sostenuta nel percorso accademico. Da quel momento, Emma diventa una vera icona del panorama musicale e crea una moltitudine di capolavori. Tra questi ricordiamo i più celebri come “Non è l’inferno”, “La mia città”, “Pezzo di cuore” in cui duetta con la sua grande amica Alessandra Amoroso.

Emma Marrone, una novità in vista per la cantante pugliese

Emma Marrone cresce in Puglia, in un piccolo paesino in provincia di Lecce. Nonostante il successo senza precedenti raggiunto dalla cantante, non ha mai perso l’attaccamento alle radici e ha sempre dimostrato di essere una donna umile. Emma è sempre grata alla vita, soprattutto dopo aver vinto per tre battaglie contro un terribile tumore.

La sua carriera professionale non ha conosciuto alcuna battuta d’arresto e continua ad essere l’idolo di milioni di italiani. Ciò che è certo è che a breve ci saranno delle importanti novità circa il futuro professionale della bella salentina. Un futuro che le riempie il cuore di gioia e che l’ha portata a reagire in modo del tutto inaspettato. Vediamo insieme cosa è accaduto all’ex vincitrice di Amici.

Eccoci qua ❤️

Ci vediamo a #Sanremo2024

Solo grandi emozioni!!!! pic.twitter.com/HVAlQTOTQs — Emma Marrone (@MarroneEmma) December 3, 2023

Emma Marrone, la sua reazione è stata esagerata

Il 13 ottobre 2023 c’è stata una importante novità nella carriera di Emma Marrone. È uscito il suo nuovo disco intitolato “Souvenir”. La cantante ci tiene a precisare che si tratta di un progetto autobiografico per il quale ha viaggiato molto al fine di realizzarlo ed è colmo di suoi ricordi.

Ma non è l’unica novità della celebre interprete. Pochi giorni fa, il conduttore Amadeus ha annunciato i 27 fortunati che sono stati selezionati per partecipare al Festival più atteso dell’anno. Emma Marrone è nella lista dei Big che nel 2024 si esibirà sul palco dell’Ariston. A seguito di questa notizia, l’artista non ha potuto nascondere la sua emozione e soprattutto la sua gioia e ha pubblicato un video su Instagram in cui, al momento della sua nomina da parte di Amadeus, esulta e festeggia con immensa felicità.