Fare la dieta a Dicembre è possibile? Finalmente svelati i trucchetti per rimanere in forma

La dieta a dicembre è possibile, nonostante il Natale e i suoi relativi pranzi, seguendo questi trucchetti, riuscirete comunque a rimanere in forma. Ecco cosa dovrete fare per non fare danni con la bilancia.

Premettendo che non c’è niente di male a lasciarsi un pò andare ogni tanto, per molte persone, le feste natalizie sono un vero e proprio incubo. Dopo mesi e mesi di dieta e sacrifici, arrivano i tanto temuti pranzi e veglioni con i parenti e in quelli si sa, non si può di certo mangiare un’insalata.

Ma fortunatamente per voi, ci sono dei trucchetti da seguire per fare in modo di non far oscillare l’ago della bilancia verso zone “pericolose”. Ecco che cosa dovrete fare nel mese di dicembre, per festeggiare così un sereno e felice Natale senza pensare alle portate.

La dieta a dicembre

Natale viene una volta l’anno e come da tradizione familiare, nei giorni di festa, il pezzo forte della festa è la “cucina“. Le portate abbondano in questi giorni e dire ai parenti che si è a dieta è come aver bestemmiato in chiesa, per far capire la gravità della cosa. Quindi con buona pace di tutti, in questi giorni è utile semplicemente rilassarsi e non pensare troppo alla bilancia, anche perchè seguendo uno schema alimentare rigido negli altri giorni, quegli sgarri non li vedrete nemmeno.

Ovvio che dovrete limitare le mini abbuffate (se possibile), soltanto ai soli giorni di festa, non a tutti i giorni del mese. Ecco perchè biscottini natalizi, panettoni e cioccolatini, sarebbe meglio chiuderli in cassaforte, in modo da non cadere in tentazione, vedendoli in casa tutti i giorni.

Ecco cosa fare

Come dicevamo, concedersi uno sgarro ogni tanto è un bene, anche perché sarà più facile mantenere un regime alimentare corretto nei giorni a venire. Se affronterete queste feste nel migliore dei modi, l’ago della bilancia non si sposterà di molto o magari quasi per niente. Innanzitutto, come dicevamo, limitatevi agli sgarri soltanto ai giorni di festa, quelli in cui sarete con amici e parenti.

Non fate mai il bis e cercate di prendere una porzione piccola di tutto, così farete tutti contenti, voi avrete assaggiato tante cose gustose, ma non vi abbufferete fino a scoppiare. In tutti gli altri giorni invece, prediligete un’attività fisica costante e introducete sempre molta verdure e frutta (nelle giuste porzioni) ad ogni pasto. Con questo freddo zuppe, minestroni e legumi “scenderanno” giù che è un piacere. Evitate di mangiare i vari dolciumi a tema natalizia che potreste ritrovarvi in casa, assaggiateli solo durante il giorno di Natale. Vedrete che con questi accorgimenti, riuscirete a passare delle felici vacanze natalizie e dopo l’epifania, che tutte le feste si porta via, non vorrete lanciare la bilancia dalla finestra.