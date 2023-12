GF, Beatrice Luzzi verso l’addio al reality: “Non posso proprio restare”| Tutti distrutti per lei

Beatrice Luzzi medita di lasciare il Grande Fratello: ecco perché l’attrice vuole abbandonare il gioco.



La nuova edizione del Grande Fratello, che unisce personaggi famosi a persone comuni, ha preso il via ormai da oltre tre mesi e tra i protagonisti che si trovano rinchiusi all’interno del loft di Cinecittà i nervi cominciano ad essere piuttosto tesi.

In particolare, in queste settimane al centro della scena c’è stata l’attrice Beatrice Luzzi che dopo il successo della soap Vivere ha deciso di tornare alla ribalta prendendo parte al reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Nella casa del Grande Fratello tra Beatrice e buona parte dei suoi coinquilini non sembra affatto scorrere buon sangue: l’attrice, infatti, non sembra essere disposta a tornare sui suoi passi in nome del quieto vivere e preferisce sempre dire la verità, anche a costo di risultare antipatica.

Negli ultimi giorni, però, Beatrice sembra aver iniziato ad accusare il colpo e più volte si è sentita sola, anche a causa dei numerosi scontri avuti con il suo ex Giuseppe Garibaldi e con Massimiliano Varrese.

Il crollo di Beatrice Luzzi

Dopo un inizio carico, Beatrice Luzzi nelle ultime settimane ha iniziato a mostrare i primi segni di cedimento, anche in virtù del fatto che all’interno del reality in molti hanno capito che il programma sta andando incontro a un prolungamento che in molti non desideravano. La prospettiva quindi di passare le festività natalizie all’interno della casa si è rivelata un duro colpo per molti sopratutto per l’attrice.

Beatrice, infatti, avrebbe sperato di trascorrere le festività insieme ai suoi figli Elia e Valentino, dei quali sente molto la mancanza è che vorrebbe rivedere al più presto, anche a costo di abbandonare il gioco.

Beatrice Luzzi medita di abbandonare il Grande Fratello

Nelle scorse puntate del reality, Beatrice Luzzi ha ricevuto la visita a sorpresa dei suoi due figli Elia e Valentino, i quali hanno rassicurato la madre, spronandola a rimanere nel gioco, ma lei si è detta molto scettica in proposito.

Una volta tornata in casa, infatti, la Luzzi si è confidata con Fiordaliso e ha spiegato di aver visto molto provato il sui secondogenito Elia e per questo sente il bisogno di tornare a casa: “Così non posso proprio restare, Elia è arrivato, non ce la fa più”. Quale sarà la decisione dell’attrice?