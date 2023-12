Ilary Blasi, anche l’amico le volta le spalle | La conduttrice si prende un’altra legnata

Che legnata per Ilary Blasi! Il suo storico amico le ha voltato le spalle e l’ha duramente criticata. Ecco cosa è successo.

Ilary Blasi è la grande protagonista di questi ultimi giorni. Dopo l’uscita della docuserie su Netflix, Unica, il gossip non fa altro che parlare di lei.

La conduttrice ha deciso di raccontare segreti e verità del suo matrimonio con Francesco Totti: dalla celebrazione delle nozze fino alla scoperta dei tradimenti.

Eppure, la scelta fatta da Ilary Blasi non è piaciuta ad un suo storico amico che, in modo del tutto inaspettato, ha deciso di voltarle le spalle.

Ilary Blasi, cosa ha raccontato

Nella docuserie Unica, Ilary Blasi ha soddisfatto tutte – o quasi – le curiosità degli appassionati di gossip. “Ho sposato Francesco Totti per amore e solo per amore”, ci ha tenuto a sottolineare lei spiegando, poi, come abbia iniziato a notare dei grandi cambiamenti nel marito fino alla scoperta della relazione con Noemi Bocchi. Insospettita dal gossip che parlava di un flirt tra l’ex calciatore e la sua attuale fidanzata, la Blasi ha prima assunto un investigatore privato, e poi ha deciso di seguire personalmente il marito facendo, così, la clamorosa scoperta.

Per la prima volta, Ilary si è fatta vedere con il viso rigato dal pianto perché tradita da una persona che le stava accanto da 20 anni. Poi, con il solito fare ironico, ha raccontato anche la questione legata alla sparizione di Rolex, borse e scarpe da milioni di euro. La Blasi ha voluto rendere pubblica per la prima volta la sua verità sull’amore con Totti, senza risparmiarsi quando le è stato chiesto se abbia davvero tradito il marito. “Ho solo preso un caffè insieme alla mia amica Alessia a casa di un giovane a Milano”, ha ammesso lei. Eppure, tutte queste verità spiattellate in pubblico non sono affatto piaciute ad un carissimo amico della conduttrice.

Alfonso Signorini critica Ilary Blasi

Dalle pagine di Chi Magazine, Alfonso Signorini ha replicato alle domande di un lettore che riteneva la messa in onda di Unica su Netflix poco gradevole perché Ilary è apparsa “parecchio artefatta, in molte delle scene trasmesse […] soprattutto quelle in cui fingeva di essere lì lì per mettersi a piangere”.

Davanti a queste dichiarazioni è arrivata l’inaspettata replica di Signorini. “Al di là di chi abbia o meno ragione, al di là del fatto che sarebbe più logico deporre nelle opportune sedi giudiziarie, resto del parere che i panni sporchi si lavino in famiglia – ha commentato lui – . Certo ‘pecunia non olet’ ( ‘i soldi non puzzano’, ndr), ma in fondo, se tutti fossero così sobri ed eleganti, con che cosa riempiremmo le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi?”.