Laura Pausini, parole di fuoco contro l’autotune: “Ma secondo te questo sa cantare?” | Chissà la reazione di Holden

Laura Pausini compie un passo falso nei confronti del figliastro Holden: gaffe o affondo deliberato sull’esordiente ad “Amici”?

Gli aficionados del talent “Amici” hanno seguito con curiosità l’ingresso di Holden – al secolo Joseph Carta – nella scuola più famosa della TV.

La giovane promessa del talent risulta essere il terzogenito di Paolo Carta, chitarrista di Laura Pausini e suo compagno sin dal lontano 2005, ed ha guadagnato l’ingresso nel programma grazie alla presentazione del suo inedito “Dimmi che non è un addio”.

Prima di entrare ad “Amici”, Holden aveva dichiarato: “Se essere un figlio d’arte è un vantaggio o uno svantaggio? Entrambi. Un vantaggio perché ho avuto la fortuna e la possibilità di crescere con la musica in casa e con il valore di credere nei sogni, avendo la prova che a volte si avverano. Uno svantaggio perché il tuo lavoro può essere attribuito a qualcun altro, ma non mi spaventa. Tutto ciò che si sente di Holden esce dal mio studio“.

Holden vanta moltissimi followers sui social, e ha già inciso l’album “Prologo”, in cui ha spaziato tra rap e pop, strizzando l’occhio anche all’elettronica, ed utilizzando spesso anche l’inflazionato strumento dell’autotune. Tale pratica è stata ampiamente sdoganata nell’ultima decade, e molti performer la utilizzano in maniera più o meno invasiva nei loro brani, talvolta anche allo scopo di camuffare le stonature. Laura Pausini in passato ha demonizzato l’impiego indiscriminato dell’autotune, e la sua presa di posizione suona come una critica velata all’operato del giovane Holden.

Laura Pausini e la crociata contro l’autotune

La cantante di caratura internazionale è da anni legata al suo chitarrista Paolo Carta, e dall’idillio è nata nel 2013 la figlia della coppia, Paola. Anche quest’ultima ha recentemente compiuto un timido esordio in campo discografico, e registrato con la madre il brano “Dimora naturale”, contenuto nel suo ultimo album.

Madre a figlia, però, sembrano covare gusti e preferenze assai dissimili in campo musicale, e Laura Pausini ha riferito ai microfoni di Radio Italia: “Devo dirlo, scusate, ma adesso cantano cani e porci. Ci sono nuovi ragazzi che lasceranno il segno, ma altri che dicono: ‘Cantiamo una canzone e diciamo delle parole’. E per me non è il modo giusto. Perché anche il nostro è un lavoro serio, e merita rispetto“. Laura Pausini avrebbe inoltre esternato pubblicamente la sua avversione per l’autotune.

Laura Pausini non arretra di un passo: “Secondo te sa cantare?”

Nel corso della medesima intervista la cantante ha poi argomentato: “Mia figlia, ad esempio, mi ha messo dei pezzi, e mi ha detto: ‘Senti che bella questa qui’. Così io le ho detto: ‘Ma secondo te sa cantare questo qui?’. No, perché guarda che qui è tutto autotune!“.

Attualmente Laura Pausini non ha commentato oltre lo stile prescelto da Holden, né il suo percorso all’interno di “Amici”. Non resta che attendere un eventuale confronto – o perché no, un duetto pacificatore – tra i due.