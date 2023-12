Mirko Brunetti lo ha detto davvero a Perla di nascosto: le sue parole rivelano l’agghiacciante verità

Nella casa del Grande Fratello il triangolo amoroso tra Mirko, Perla e Greta sta facendo molto discutere: ecco cosa sta accadendo.

Durante l’ultima puntata di sabato scorso, Mirko Brunetti è stato eliminato dal reality più seguito d’Italia. Dopo un primo momento di dubbi per capire che fine avesse fatto il ragazzo dopo l’eliminazione, è riapparso in casa per chiarire la situazione una volta per tutte.

Alcune voci infatti sostenevano che Mirko fosse andato nel tugurio invece di uscire completamente dalla casa: tali affermazioni sono state fatte dopo aver visto che il concorrente non aveva pubblicato nulla sui social e non aveva girato un videomessaggio da mandare al podcast del programma, e non si era presentato in studio.

Adesso però è rientrato per poco tempo nella casa per mettere in chiaro alcune cose, soprattutto con Perla Vatiero, la sua ex fidanzata, con la quale ha avuto modo di riavvicinarsi dopo un’estate turbolenta.

I due infatti avevano partecipato al reality Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti. Durante il programma ha conosciuto la tentatrice Greta Rossetti, la quale gli ha rubato il cuore, tanto da portarlo a scegliere di lasciare la sua storica fidanzata con la quale aveva condiviso quattro anni della sua vita.

Entrambe le ragazze in casa

Quando Mirko è entrato nella casa del GF, ha trovato come coinquilina Perla. I due non si vedevano da mesi, in quanto il giovane aveva ormai intrapreso una relazione con Greta, arrivando a tatuarsi con la nuova fidanzata addirittura la stessa frase “I tuoi occhi, la mia cura” .

Poco tempo fa, la redazione ha fatto entrare Greta nella casa, ma Mirko ormai si era riavvicinato alla sua ex. Quella situazione l’ha portato ad allontanarsi da entrambe le ragazze e a mettere in dubbio i suoi sentimenti. Dopo essere stato eliminato, ha richiesto un confronto con Perla: i due si sono scambiati poche parole che hanno lasciato molti dubbi.

L’avvertimento di Mirko

Il concorrente eliminato è stato ripreso mentre ha sussurrato all’orecchio di Perla: “Non farti ingannare“. A chi è riferita questa allusione? I fan del programma hanno provato a fare delle supposizioni, e quasi tutti hanno pensato la stessa cosa.

L’avvertimento sembra proprio essere rivolto alla sua ex Greta. Le parole dette dopo non sono state captate dai microfoni, ma ora tutti sono curiosi di sapere cos’altro si sono detti i due prima di salutarsi definitivamente.