Panico a X Factor: le accuse di Morgan scatenano l’ira funesta di un noto giurato | Una vergogna

La polemica scoppiata in questa edizione di X Factor, tra Morgan e i vari giurati, non ha intenzione di placarsi. Mai come in questa stagione abbiamo più sentito parlare di questa storia, piuttosto che dei concorrenti. Il talent purtroppo quest’anno non sta restituendo quello che ha sempre dato non solo al pubblico ma anche ai partecipanti, è veramente un peccato.

Oltre alla delusione collettiva per questi battibecchi, le cose non sembrano essersi raffreddate, neanche con l’uscita dell’ex voce dei Bluvertigo. Il botta e risposta sta proseguendo anche fuori. Ma alla fine qualcuno si ricorda chi sono i concorrenti di quest’anno?

Il botta e risposta tra Morgan e un altro giurato

Per fare un attimo il punto della situazione, tutto è successo dopo i vari litigi intercorsi tra Morgan e gli altri giurati. Diciamo che il cantante se l’è presa un pò con tutti, tant’è che Sky è stata costretta a recidere il contratto con il giurato, per fatti abbastanza gravi successi a telecamere spente, come ha dichiarato Fedez ai microfoni di Striscia la notizia. Tra l’altro, in quel frangente, lo scopo utile del programma, cioè quello di valutare e preparare i concorrenti, fino a trovare il vincitore con il fattore X, è venuto meno.

Rimarrà negli annali la frase di Dargen D’Amico, nella quale sosteneva di non aver visto la performance della concorrente in quanto era impegnato a discutere con Morgan, in merito ad un fatto successo in precedenza. Alla fine, Morgan è uscito dal programma e i giudici insieme alla conduttrice hanno proseguito nel loro lavoro, anche se gli animi non si sono per niente placati.

Fedez risponde a Morgan a #XF2023: “Se pensa che io abbia fatto clientelismo in questo programma deve dirlo, non insinuarlo. Se vuoi essere veramente un ribelle, caro Morgan, e pensi che qua dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro al programma, non quando ti danno… pic.twitter.com/xhCOHwdRfL — Trash Italiano (@trash_italiano) November 30, 2023

Eccoci giunti ad oggi

In seguito al licenziamento di Morgan da X Factor 2023, i botta e risposta tra il cantante e Fedez, non si sono fermati, ma sono proseguiti anche fuori dal programma. Tra gli ultimi alterchi, troviamo Morgan che cita il marito della Ferragni dicendogli: “Fedez mi è piaciuto ieri sera, aveva più grinta del solito, almeno un po’ di verve! Ma adesso che ha sbottato cacceranno via anche lui o insultare gli assenti a mezzo televisivo è conforme allo spirito e ai valori di Sky?…”.

Immediata la risposta del cantante: “Se vuoi essere veramente un ribelle, caro Morgan, e pensi che qua dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei dentro al programma, non quando ti danno un calcio nel c*lo e te ne vai via…”. La diatriba è proseguita con Sgarbi che ha replicato e con i follower che si sono schierati, prendendo le parti dei loro beniamini. Insomma, com’è facile intuire, lo scontro non è ancora finito.