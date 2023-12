“Parenti disperati”: Enzo Iacchetti, un dramma devastante | Annuncio sui suoi canali

Enzo Iacchetti annuncia qualcosa di incredibile sui suoi canali social, tutti sono rimasti a bocca aperta: una notizia davvero inaspettata.

Il noto attore e conduttore italiana ha fatto un annuncio che ha lasciato molti con il fiato sospeso in questi giorni.

Enzo Iacchetti è conosciuto principalmente oggi, anche dalle generazioni più giovani, per uno dei suoi incarichi più longevi: quello a Striscia la Notizia.

Il programma di Antonio Ricci è stato condotto per moltissimi anni dalla famosa coppia di colleghi, Iacchetti e Ezio Greggio, che con la loro simpatia e ironia lo hanno portato avanti toccando davvero apici del successo.

Il solito umorismo e ottimismo di Iacchetti in questi giorni non è stato costante come di consueto, soprattutto visto l’annuncio che si è costretta a dare pubblicamente.

La notizia online

Nell’ultimo periodo Enzo Iacchetti ha promosso una iniziativa che evidentemente considera non importante, di più, fondamentale.

Si tratta della donazione di quote per l’acquisto di un’ambulanza da utilizzare per i cittadini del posto: dopo mesi di lavoro e raccolta finalmente ha comunicato il luogo della donazione con un video su Instagram.

Il video su IG

“APPUNTAMENTO A BERGAMO, il 1 DICEMBRE. La nostra ambulanza viene consegnata li’. Dalle 11 del mattino al Comitato CRI DI BERGAMO. Ce l’abbiamo fatta ❤️🙏❤️”: questo ha scritto il personaggio famoso sul proprio profilo social, scatenando tantissimi commenti da parte dei suoi follower. Soprattutto si tratta di complimenti visto che una persona così famosa si è occupata di un tema delicato come la mancanza di mezzi ospedalieri.

“Per non dimenticare tutto ciò che abbiamo visto nei tempi tosti del Covid, i camion con le bare, i parenti disperati, i medici morti insieme agli operatori, volontari…”: queste le nobili motivazioni di Iacchetti, “La vostra ambulanza perché alla fine l’avete comprata voi, acquistando il mio libro Non è un libro, va a Bergamo il primo dicembre alle 11.30 verrà consegnata in Via della Croce Rossa, nella sede della Croce Rossa di Bergamo. E grazie a tutti voi, io sono felice perché due anni di lavoro sono stati”. Iacchetti appare più che soddisfatto di questo bellissimo risultato raggiunto donando i proventi della vendita del libro per una causa così fondamentale: un bel modo di non dimenticare quanto accaduto.