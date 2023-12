Pino Insegno, altro che addio alla televisione: per lui cambia la prospettiva | I vertici Rai ci ripensano

Il futuro lavorativo di Pino Insegno cambia nuovamente prospettiva in Rai, in quanto il suo contratto parla chiaro. Ecco che cosa farà prossimamente.

Pino Insegno è il famoso attore, conduttore e doppiatore, noto non solo per il suo ruolo comico ne, La premiata ditta, ma anche per essere stato “la voce”, di alcuni degli attori americani più brillanti di sempre. Per farvi un esempio, lo sapevate che Pino è stata la voce italiana di Will Smith, Will Ferrel, Viggo Mortensen e molti altri ancora?

Nonostante la fama che lo precede, il suo ritorno in Rai non è stato esilarante come avrebbe sperato, in quanto la mancanza di ascolti con il programma, Il mercante in fiera ha fatto fare un dietrofront dai piani alti per quanto riguarda il suo contratto. Ecco che cosa farà Insegno prossimamente.

La modifica del contratto di Pino Insegno

Ci prendiamo un attimo per farvi il punto della situazione, in quanto il caso Pino Insegno è stato veramente un susseguirsi di eventi ingarbugliati. In pratica, il conduttore dopo diversi anni di assenza è tornato in Rai, alla conduzione de, Il mercante in fiera, suo storico programma andato in onda per la prima volta, nel 2006 su Italia uno. Purtroppo gli ascolti sono stati un flop e quindi la forte polemica che era nata dopo il suo rientro è proseguita tutt’ora.

Il fulcro della questione è principalmente, l’amicizia con Giorgia Meloni e il fatto che Flavio Insinna sia stato mandato via dalla conduzione de, L’Eredità in favore del comico. Sul web e non solo, i commenti lasciati su questa vicenda sono molto taglienti, tant’è che Roberto Ciufoli era intervenuto in favore dell’amico per ricordare a tutti quanti che Insegno non ha bisogno di raccomandazioni. Visto che questo non era assolutamente il suo primo impiego, ma gli animi non si erano placati. Siamo sicuri però che la storia proseguirà ancora per molto, soprattutto per via dei nuovi sviluppi che si sono venuti a creare.

Nuovo programma per il conduttore?

Visti gli ascolti deludenti de, Il mercante in fiera e il veto posto da Banijay, è ufficiale, Pino Insegno non condurrà l’Eredità il prossimo anno. Da qui ovviamente è nato il caos, in quanto l’agente di Insegno non ci sta a vedere lesa la reputazione del suo cliente, come ha dichiarato in un comunicato e quindi è sceso in campo nei confronti di Viale Mazzini, minacciando provvedimenti forti, qualora ad Insegno non sarà assegnato un nuovo programma.

Per il momento quindi le trattative sono ancora in corso, ma pare manchi solo l’ufficialità, in quanto Pino Insegno dovrebbe tornare a condurre, Reazione a catena, più il programma radiofonico, Radio Rai. Visto che anche l’agente di Marco Liorni è partito all’attacco, in quanto il suddetto programma televisivo attualmente è gestito dal suo cliente, sembrerebbe quindi che L’Eredità sarà così condotto da Marco che cede quindi il testimone a Pino per il suo attuale programma.

In questa maniera dovrebbero essere tutti felici e nessuno dovrebbe stracciare contratti o comunque pagare penali per non aver rispettato gli accordi. Inoltre ad Insegno, secondo quando dichiarato da Domani, andrebbero in tasca: “Oltre un milione di euro in due anni”. Ve l’avevamo detto che regnava il caos su questa storia. Ad ogni modo, aspettiamo ulteriori conferme o notizie ufficiali su questa storia per aggiornarvi con gli ultimi sviluppi in merito.