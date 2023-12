Rebecca Staffelli convocata d’urgenza, i vertici Mediaset hanno cambiato idea: ritorno al passato

Novità incredibile per Rebecca Staffelli dopo l’ennesima rivoluzione in casa della rete televisiva Mediaset: tutti i dettagli.

Questa stagione televisiva in casa della rete Mediaset si è aperta con diverse novità. Tra queste ha fatto il suo arrivo anche un volto nuovo e fresco ossia quello di Rebecca Staffelli. La giovane conduttrice radiofonica è stata scelta dagli autori del Grande Fratello per dare voce ai social.

Un ruolo leggermente diverso da quello che il reality ha affidato l’anno scorso a Giulia Salemi. Per questo motivo la Staffelli è finita al centro anche di alcune critiche da parte degli utenti social che hanno sottolineato la grande differenza tra le due.

Nonostante questo la Staffelli è ancora al suo posto anche se non mancano i colpi di scena ed uno è arrivato proprio di recente ma vediamo di cosa si tratta.

Rebecca Staffelli, novità al Grande Fratello: si torna al passato

Quando la Mediaset ha deciso di confermare il reality, allo stesso tempo ha preso anche alcune sostanziali decisioni. In primis ha deciso di eliminare l’eccessivo trash e di farlo attraverso una ricerca attenta dei concorrenti. Inoltre i vertici hanno optato per un deciso passo indietro sempre per quanto riguarda il cast in quanto non sono presenti solo volti noti ma anche persone comuni.

Questo però non sarà a quanto pare il solo ritorno al passato perché per il gruppo lavoro e per il pubblico potrebbe essere in arrivo una importante novità. Stando infatti ad una clamorosa indiscrezione, la Mediaset starebbe lavorando ad un grande ritorno del reality nel periodo natalizio ma vediamo in che modo.

Grande Fratello, cambia di nuovo la programmazione: l’indiscrezione

Durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, affidata sempre ad Alfonso Signorini, la rete ha deciso di fare un piccolo esperimento e mandare in onda il reality l’ultimo dell’anno. Il pubblico si è quindi ritrovato a festeggiare il nuovo anno in compagnia dei gieffini. Un evento che adesso potrebbe ripetersi, almeno in parte. Il portale Dagospia ha infatti in queste ore lanciato una clamorosa indiscrezione.

Secondo il noto sito online la rete potrebbe affidare il concerto del 31 dicembre alla conduttrice Federica Panicucci e confermare quindi quanto fatto nel corso degli ultimi due anni. Il giorno dopo invece, quindi il primo gennaio 2024, la prima serata potrebbe essere affidata proprio ad Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e tutto il cast di concorrenti. Un piccolo ritorno al passato quindi per il reality ma al momento si tratta solo di una semplice indiscrezione e tutto potrebbe quindi cambiare ancora in qualsiasi momento.