Samantha de Grenet ha detto basta: “Sempre obbligata a farlo…” | La confessione è scioccante

Una rivelazione proprio dalla nota celebrità Samantha De Grenet: tutti i suoi fan follower sono rimasti allibiti.

Samantha De Grenet è diventata ormai una celebrità molto nota del mondo dello spettacolo e negli anni di carriera ha guadagnato la stima della sua ormai vasta e gremita platea di affezionati.

Di origini Nobili, la grande star ha avuto in questi giorni un momento davvero tenero, che è coinciso con il compimento dei 18 anni di suo figlio.

La ex gieffina per l’occasione ha dedicato alcuni scatti al figlio e in generale alla sua famiglia, scrivendo una caption davvero molto dolce in una occasione e un evento così tanto importanti sia per il ragazzo che per i suoi genitori.

A quanto pare, però, il mood di Samantha sembra essere cambiato negli ultimi giorni: alcuni suoi fan si sono preoccupati leggendo le sue ultime dichiarazioni.

De Grenet, la stanchezza

De Grenet non è certo una persona superficiale, e non è la prima volta che condivide alcune sue riflessioni molto profonde sulla vita e sui rapporti umani in generale.

Questa volta, però, secondo alcuni ha espresso dei concetti davvero molto forti, che lascerebbero trasparire un certo senso di insoddisfazione e grande stanchezza della vita: vediamo cosa ha detto.

Il post della star su IG

De Grenet ha scritto una caption alla sua foto con espressione pensierosa: “La volete sapere una cosa? Volete sapere cosa si nasconde a volte dietro un sorriso di circostanza o un silenzio dato dalla buona educazione? Una grandissima stanchezza! La novità è che sono stanca di cercare di accontentare sempre tutti tranne me , che poi diciamocelo francamente la maggior parte delle persone non è comunque mai contenta perché come fai fai, sbagli … o comunque potevi fare in modo diverso o meglio. Mi sono rotta!”, ha scritto la celebrità.

“Ho voglia di confronti garbati e non di discussioni sterili, attacchi gratuiti e conflitti…ho voglia di chiacchiere leggere , sorrisi ed energia positiva e non di gente che si lamenta per qualsiasi cosa! Ho voglia di un ” ciao come stai?” e avere la sensazione che dall’ altra parte ci sia realmente qualcuno che ha voglia di sentire la risposta”: senza dubbio almeno una volta nella vita ci siamo sentiti esattamente come lei, De Grenet ha espresso molto bene i suoi sentimenti.