Uomini e Donne, ‘rissa’ in studio tra due dame: Maria furiosa se lo lascia scappare | Ecco cosa ha detto

Rissa e discussioni in studio a Uomini e Donne tra due dame del parterre. Volano stracci e Maria De Filippi è costretta ad intervenire.

Quante discussioni abbiamo visto nascere nello studio di Uomini e Donne nel corso di oltre 20 anni di messa in onda?

I protagonisti del parterre, più ancora che i tronisti, ci hanno regalato momenti di televisione che definire trash è dir poco, con buona pace di Pier Silvio.

Sembra quasi che una volta poggiate le terga su quelle sedie la realtà venga capovolta, il mondo reale cessi di esistere e i si concentri solo su quale lato sia il miglior da offrire alle telecamere. Senza minimamente pensare che fuori ci sono amici, parenti, genitori e figli che hanno assistito allo spettacolo offerto, spesso molto brutto.

Ma questa volta due dame hanno esagerato e la padrona di casa, Maria De Filippi, è dovuta intervenire. Cosa è successo e tra chi? Scoprilo con noi.

Uomini e Donne: rissa tra due dame

A Uomini e Donne abbiamo assistito ad una rivoluzione, un evento che modificherà, probabilmente, le prossime stagioni. Sul trono è salita una dama non solo “over”, ma che faceva parte del parterre, in cui è rimasta diversi anni. Ida Platano si è seduta sul trono, anche se le reazioni dei telespettatori non sono state assolutamente favorevoli. Tutti ricordano il suo percorso, il suo modo di fare e porsi da vittima, il continuo tira e molla con l’ex Riccardo.

E quando pensavamo che fosse finalmente felice e fuori dai giochi con il suo nuovo amore Alessandro Vicinanza, rispunta in studio con una sorta di “promozione”. E non è passata certo inosservata alla sua acerrima nemica, l’antagonista storica.

Cosa ha detto Maria De Filippi

I rancori tra Ida Platano e Roberta Di Padua non si sono mai sopiti a quanto pare. E non appena ce n’è stata occasione le due dame hanno iniziato a battibeccare. La bresciana ha insinuato che alla bella rivale piace infilarsi nelle altrui storie, quando è venuta fuori la sua frequentazione con Marcantonio, che aveva intrapreso un percorso con Emanuela. Stanco di aspettare i tempi della sua dama, ha iniziato ad uscire con la Di Padua. Roberta ha dato voce a quello che tutti pensano: “Dopo un anno di fidanzamento sei già qui, ma non ti vergogni? E tu vuoi dare consigli sull’amore? Ma non ti vergogni?”. La dama ha ribattuto che no, non si vergogna esser tornata a cercare un nuovo fidanzato dopo nemmeno due mesi dalla fine della sua storia in cui si professava tanto innamorata.

Tra un’accusa e una recriminazione, Marco Antonio cerca di spiegare il suo punto di vista, ovvero che è stata Emanuela con la sua titubanza a spingerlo tra le braccia di Roberta. Maria De Filippi allora cerca di rimettere le cose al loro posto e lo invita a riflettere: “Non ti viene voglia di scrivere a Emanuela però ti viene voglia di scrivere a Roberta…E allora…”