Al Bano spietato contro Amadeus, affronto senza precedenti: “Non ha ascoltato la mia canzone”

Il celebre cantante di Cellino San Marco è rimasto molto deluso dal comportamento di Amadeus: ecco cosa è accaduto.

Da qualche giorno sono stati annunciati i concorrenti del festival di Sanremo 2024. A farlo è stato lo stesso Amadeus, conduttore e direttore artistico della gara canora, durante l’ultima puntata di Domenica In.

La gioia è stata immensa per tutti coloro che sono stati nominati, ma quelli non ammessi alla gara hanno fatto sentire la loro voce a causa della delusione. Dai Jalisse ad Al Bano, nessuno è rimasto in silenzio.

Ed è stato proprio il cantante di Cellino San Marco a lamentarsi pubblicamente della sua esclusione dall’evento. Il suo triste sfogo ai microfoni di Libero ci fa capire quanto sia grande la sua tristezza a riguardo.

“Il piano di Amadeus era di non avermi al Festival. Lo rispetto, ma sono dispiaciuto“. Sono queste le prime parole del cantautore che ha rilasciato durante l’intervista. Ma non si è sfogato solo con Libero, ma ha parlato anche nel programma televisivo Un giorno da pecora.

Cosa è accaduto tra Al Bano e Amadeus

Le parole del cantautore pugliese sono colme di delusione: “Ho scritto ad Amadeus dicendogli che era mia intenzione partecipare al Festival“, ma il direttore artistico di Sanremo gli ha rifiutato la proposta, con la seguente motivazione: “Che dopo il botto dello scorso anno con Morandi e Ranieri gli sembrava un’assurdità che dovessi partecipare come concorrente in gara“.

Ciò che lo ha lasciato ancor più senza parole, è il non essere stato invitato nemmeno come ospite d’onore, come è accaduto per la scorsa edizione, quando è salito sul palco dell’Ariston insieme ai colleghi Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Amadeus si è comportato in maniera inaspettata, scartando a priori la canzone di Al Bano.

Un grave affronto

La canzone che avrebbe presentato è ricca di significato: “Onestamente un po’ di dispiacere c’è ma ero già stato avvertito da Amadeus mesi prima che mandassi la canzone, però io non mi arrendo mai. Mi spiace per il brano: è dedicato allo Spallanzani. L’idea è stata dello stesso Francesco Vaia, (direttore generale dello Spallanzani, ndr) che ha partecipato alla creazione“.

In tutto questo, per Al Bano esiste un’unica spiegazione plausibile per : “Secondo me Amadeus non ha neanche ascoltato la canzone perché non mi voleva come concorrente visto il grande successo che ho avuto come superospite nel 2023 con Morandi e Ranieri. Però Sanremo, da sempre, è nato come gara, in gara hai l’adrenalina. A fare il superospite mi sono divertito ma la gara è un’altra cosa. E presentare il festival? Non ho L’età“.