Alessandra Amoroso, quello che ha fatto è gravissimo: la cantante rischia di essere ‘arrestata’ | Ecco il motivo

Emerge uno strano retroscena dal passato di Alessandra Amoroso: il dettaglio scandaloso fa discutere il popolo della rete.

Solamente una manciata di ore fa il conduttore Amadeus ha finalmente rotto il silenzio circa l’identità dei 27 cantanti che calcheranno il palco di Sanremo 2024, e tra di essi compare anche il nome di Alessandra Amoroso.

La cantante di Galatina ha raggiunto enorme notorietà nel 2009 grazie alla sua partecipazione al format “Amici”, nel quale ha conquistato il posto più alto del podio, e si prepara a competere sullo stage dell’Ariston con un look nuovo di zecca.

Alessandra Amoroso ha infatti abbandonato i panni della ragazza acqua e sapone, e ha caricato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in vesti totalmente nuove: capello spettinato alla Courtney Love e impermeabile in pelle nera, la performer ha puntato su un’inedita immagine glam.

Ritratta di spalle rispetto all’obiettivo, ha quindi commentato con la caption: “Con lo sguardo a tutto ciò che sarà da qua in poi. Come se fosse la prima volta sul palco. Su quel palco per la prima volta“.

Alessandra Amoroso, la svolta rock affonda le radici nel suo passato

Molti fan della cantante ipotizzano che Alessandra Amoroso abbia intenzione di portare sul palco di Sanremo 2024 un brano dalle sonorità rock, in controtendenza con le ballad proposte negli album precedenti.

In realtà, però, la performer ha sempre dato sfoggio di notevole grinta e voglia di osare, e lo dimostra anche nel suo videoclip “Comunque andare”, singolo rilasciato il 26 febbraio del 2016. Nel video musicale Alessandra Amoroso prende possesso di una Cadillac tipica degli anni ’60, e la guida con disinvoltura su una strada deserta. I fan più attenti, però, hanno ravvisato un’anomalia piuttosto disturbante: durante le riprese la cantante non indossava la cintura di sicurezza nelle fasi di guida, né mentre sedeva sui sedili posteriori in qualità di passeggera. Infrazione palese del Codice della Strada, oppure licenza poetica assolutamente tollerata?

Alessandra Amoroso e il mistero della cintura mancante

Il presidente nazionale dell’Mg Car Club Italia Max Bottoli ha soddisfatto la curiosità dei fan: nelle vetture immatricolate prima del 1976 non vige alcun obbligo di indossare a bordo la cintura di sicurezza. Lo stabilirebbe, in particolare, l’articolo 72, comma 2, del Codice della Strada del 1992: nessuna infrazione, dunque, per la giovane pugliese.

Non resta quindi che seguire il suo percorso verso l’imminente Sanremo 2024…