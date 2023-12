Alessia Marcuzzi, ‘fuori’ senza preavviso: per lei non c’è più niente da fare

Grandi cambiamenti nel palinsesto Rai, per quanto riguarda Alessia Marcuzzi, la quale non ha potuto fare altro che accettare le direttive che le sono state imposte. Ecco perché la conduttrice si ferma.

Alessia Marcuzzi è un’attrice, una conduttrice, un’influencer, un’imprenditrice, nonché mamma molto fiera dei suoi due figli, Tommaso e Mia. Di anni ne ha 51, ma la bella vippona è la testimonianza vivente che l’età è veramente soltanto un numero.

La Marcuzzi non ha nessuna intenzione di fermarsi e adagiarsi sugli allori, ha sempre voglia di provare e sperimentare nuove mansioni. Però questa volta c’è stato un piccolo intoppo, in quanto è stata costretta a fermarsi. Ecco che cos’è successo.

Lo stop di Alessia Marcuzzi

Nonostante Alessia Marcuzzi non abbia avuto un finale felice con i padri dei suoi due figli, con loro il rapporto è eccezionale. Non c’è mamma più orgogliosa di Alessia con i suoi ragazzi, ai quale piace dedicare spesso foto e dediche sui social. Per quanto riguarda la piccola di casa, la giovane Mia, le due insieme sono uno spettacolo e spesso si prestano a siparietti divertenti su Instagram.

Mia grazie al suo buonumore aiuta mamma Alessia ad andare avanti in questo mondo che le ha dato molte soddisfazioni, ma anche diverse delusioni. Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Mi fai ridere tanto. Perché sei buffa, intelligente e fuori dagli schemi. Piccola grande e MIA”. Da grande la ragazzina vorrebbe fare la stilista di moda e da quello che abbiamo visto, grazie anche all’aiuto e ai preziosi consigli della mamma, potrebbe fare veramente faville in questo settore.

Ecco qual è la verità

Come avrete visto, martedì 14 novembre, il consueto appuntamento di Boomerissima non è andata in onda su Rai2, in quanto al suo posto è stato trasmesso in diretta l’ATP Finals 2023. In molti sui social hanno così ipotizzato che il programma di Alessia Marcuzzi fosse stato cancellato, dando sfogo alla loro frustrazione.

In realtà, la sospensione temporanea decisa dai vertici Rai per il futuro lavorativo della Marcuzzi era solo in vista della manifestazione sportiva tanto attesa dai tifosi sportivi. Quindi niente paura, almeno per il momento nessuno ha cancellato il programma di Alessia, non siamo quindi di fronte al fenomeno “Bianca Guaccero”. Martedì prossimo, l’appuntamento con Boomerissima, torna come sempre, stesso posto stessa ora.

Nonostante gli ascolti siano abbastanza altalenanti in questa stagione, ci sono ancora molti fan che seguono il programma, segno che l’inizio è stato tiepido ma che comunque da Viale Mazzini sperano ancora in una ripresa a scoppio ritardato.