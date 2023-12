Alfonso Signorini, la sua fiducia non è stata ripagata | Il noto conduttore pugnalato alle spalle

Alfonso Signorini pugnalato alle spalle proprio da chi, per anni, ha lavorato al suo fianco: che delusione per il conduttore!

Nel corso della sua carriera, Alfonso Signorini ha deciso di dare voce e spazio a volti meno noti del mondo dello spettacolo, ma anche a grandi artisti con cui ha stretto una salda amicizia.

Oggi al timone del Grande Fratello, Signorini si è spesso affiancato a personaggi cui era legato, prima che da rapporti professionali, anche da stima e rispetto reciproci.

Eppure il conduttore è stato pubblicamente pugnalato alle spalle proprio da una persona che credeva amica: che brutto colpo per Signorini!

Alfonso Signorini pugnalato

Per lungo tempo al timone del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha accettato la rivoluzione messa in atto da Pier Silvio Berlusconi e ha deciso di rinnovare il reality show ritornando alle origini: niente più influencer o personaggi del web, ma solo volti veramente famosi o persone provenienti dalla strada. Nel corso della sua esperienza come conduttore del Gf, Signorini ha deciso di affiancarsi ad amici e colleghi del mondo dello spettacolo, che ha scelto come opinionisti del programma.

O ex concorrenti, o cantanti, o giornalisti – vedi Cesara Buonamici – hanno accompagnato Alfonso Signorini nel corso delle sue svariate esperienze a capo del Grande Fratello. E, se molti di coloro con cui ha collaborato gli hanno sempre dimostrato affetto, stima e gratitudine, c’è qualcuno che invece lo ha pugnalato alle spalle. Si tratta di Pupo, opinionista della quarta e quinta edizione del Grande Fratello Vip, che in una intervista per Repubblica ha sparato a zero contro il programma, ammettendo di non averlo mai guardato negli anni in cui Signorini lo scelse come opinionista.

Pupo contro il GF

“L’ho fatto per due anni l’opinionista del Grande fratello, c’era la pandemia e avevo poco da fare – ha commentato Pupo al quotidiano – .Ma non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia”. Come se non bastasse, il cantante ha poi rincarato la dose aggiungendo: “C’era chi lo seguiva per me, un autore tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva ca**re”.

Se Alfonso Signorini ha deciso di ignorare le dichiarazioni di Pupo, alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip non sono riusciti a rimanere in silenzio. “A me da concorrente aveva fatto ca***e come opinionista”, ha sbottato Tommaso Zorzi, mentre Francesco Oppini ha aggiunto: “Pupo per me è sempre stato un mito. Che peccato averlo conosciuto!”.