Antonella Clerici sbeffeggiata in diretta proprio da lui | “…me ne frego”

Imprevisto surreale per Antonella Clerici: il collegamento in diretta con il celebre collega spiazza il pubblico.

La conduttrice Antonella Clerici ha recentemente rilanciato il suo show dedicato ai talenti in erba “The Voice Kids”, la cui seconda puntata è andata in onda venerdì 1 dicembre 2023 sull’ammiraglia

Rai.

I giovani concorrenti si sono esibiti nelle “Blind Auditions” sotto lo sguardo attento e divertito dei giudici e coach Gigi D’Alessio, Clementino, Arisa e Loredana Bertè, e la padrona di casa ha ringraziato il pubblico per la grande partecipazione allo show.

Quella stessa mattina, però, Antonella Clerici è stata letteralmente svegliata dal collega Fiorello mentre riposava a letto prima della sua tornata quotidiana a “È sempre mezzogiorno”.

Per favorire il lancio di “The Voice Kids”, il mattatore l’ha infatti contattata con una videochiamata verso le 7.00 dal suo studio di “Viva Rai2!”, e Antonella Clerici l’ha ben presto richiamato dal buio della sua camera…

Antonella Clerici e lo scherzo fuori programma di Fiorello

Ancora assonnata e in mise da notte, la conduttrice ha ricontattato in videochiamata Fiorello, e quest’ultimo le ha fatto maliziosamente notare la spallina del suo indumento intimo. Antonella Clerici ha sviato l’argomento con nonchalance: “Sto ancora dormendo, dove sei? Sono al buio…“.

Per poi precisare: “Io non vado a letto con il pigiamone, sono sexy nel letto!“. Rassegnata per aver perso il sonno, Antonella Clerici ha quindi approfittato della visibilità su Rai2 per ricordare agli spettatori il suo appuntamento serale con il talent canoro: “Stasera va in onda ‘The Voice Kids’, per quello stavo dormendo… Sono a casa in Umbria, e stasera sarò a Milano…“.

Fiorello sveglia Antonella Clerici e le telefona nel letto – Non dormo col pigiamone, sono sexy a letto

– Nessuno sarebbe venuto in diretta così

– Io me ne frego Antonella sei bella, anzi bellissimissima!#VivaRai2 #TheVoiceKids pic.twitter.com/mSCIy0Mi79 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 1, 2023

Antonella Clerici senza alcun pudore: “Me ne frego”

Fiorello ha poi elogiato la collega: “Sei stupenda: nessuno sarebbe andato in diretta così, al volo…“. Ma Antonella Clerici, paladina della spontaneità e della sostanza a discapito della forma, ha subito minimizzato con l’eloquente inciso: “Io me ne frego!“.

Chissà se ricambierà il favore all’amico durante il prossimo Festival di Sanremo… Per scoprirlo, non resta che seguire l’attesa rassegna dedicata alla canzone italiana, anche se dubitiamo che Fiorello, in tal caso, si formalizzerà!