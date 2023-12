Aurora Ramazzotti, volto straziato dopo l’incidente: ‘Tutto è successo per un motivo’ | Ecco come sta

Momento di grande tensione per la figlia del noto cantante, tutto è accaduto in una giornata che sembrava normale, l’ansia dilaga.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, il cui ritorno insieme sarebbe per molti un evento epocale, è ormai anche lei un personaggio famoso.

Famosissima sui social, la neo mamma spesso parla di tutte le cause che ha a cuore, che riesce a far emergere grazie alla sua risonanza mediatica e ai tanti follower che ha online.

Aurora Ramazzotti adora il figlio, che ha chiamato Cesare, di cui parla diffusamente sui social proprio da mamma innamorata.

In questi giorni, però, sembra che il sorriso d’Aurora sembra sia stato sostituito da un volto sofferente a causa di un episodio che è diventato pubblico: è successo tutto in pochi secondi.

Ramazzotti colta di sorpresa

Il video in cui Aurora è in palese difficoltà è stato ripubblicato dalla pagina Instagram anticipazionitv, la quale ha scritto a corredare il post la seguente caption: “Spiacevole inconveniente domestico per Aurora Ramazzotti 😮 🏠”

Cosa sarà successo alla giovane Aurora? Il suo volto si contrae in una espressione piuttosto sofferente, una sofferenza che ha fatto preoccupare non pochi utenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANTICIPAZIONITV.IT (@anticipazionitv.it)

L’aspirapolvere, utile quanto pericoloso

“Tutto è successo perché l’aspirapolvere non arrivava là sotto”, ha detto la vip bnel video inquadrando la parte sottostante al divano, “Allora l’ho poggiata e mi sono piegata per raccogliere questi pop corn di me**a! ora sto cercando di capire esattamente come comportarmi per non perdere la testa ecco…”, conclude. I capelli di Aurora si sono incastrati nell’aspirapolvere: infine, la figlia d’arte riesce pian piano a tirarli fuori, sembrerebbe, senza grossi danni né alla testa né all’elettrodomestico.

Nei commenti si scatenano gli utenti, tra chi è molto gentile con lei e racconta le proprie esperienze come questa utente “Da ragazza a me sono rimasti nelle fruste mentre preparavo un dolce.ho perso tanti capelli ho ancora le cicatrici”, a cui non è andata così di lusso, e chi invece critica aspramente Aurora senza avere un motivo preciso: “Ma io non so , che divertimento ci sarà postare questo video”. Insomma, come sempre non mancano i leoni da tastiera, ma sono molte le persone che empatizzano con Aurora e che apprezzano il fatto che mostri anche i piccoli incidenti quotidiani oltre che le foto in cui la resa della sua immagine è perfetta.