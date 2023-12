Carlotta Mantovan, quel messaggio lascia tutti sorpresi: ecco chi è il suo primo sostenitore | Finalmente lo ha detto

Ecco chi è il primo sostenitore di Carlotta Mantovan. Sta facendo il suo stesso percorso, soltanto in anni diversi e l’emozione è veramente forte, non solo per lei ma anche per i telespettatori.

Carlotta Mantovan è l’ex modella, conduttrice e giornalista, la quale attualmente è al centro delle scene per la sua partecipazione allo show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Galeotto è stato il palco di Miss Italia, in quanto è stato proprio li che ha incontrato il “suo” Fabrizio Frizzi.

Con il compianto presentatore è stato amore a prima vista e nonostante la notevole differenza di età, che gli sono costate numerose critiche, Carlotta e Fabrizio sono stati insieme, fino alla morte di lui avvenuta nel 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. A fatica, la conduttrice si sta riprendendo, motivo per cui ha deciso di superare i suoi limiti, esibendosi a Ballando con le stelle. Qui ha svelato chi è il suo più grande ammiratore.

L’ammiratore numero uno di Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan, grazie a Miss Italia si è fatta conoscere, iniziando a lavorare in diversi programmi televisivi, con mansioni differenti. Da quest’anno è entrata nel cast di Ballando con le stelle di Milly Carlucci e non ha vissuto propriamente settimane facilissime. Ha pianto molto anche qui, soprattutto per i duri commenti, poi chiariti in seguito da Carolyn Smith. Nonostante il chiarimento, in maniera del tutto inaspettato, la vedova di Fabrizio Frizzi, è stata eliminata dal programma, insieme a Moreno Porcu.

In realtà, ancora è tutto in forse, in quanto i due ballerini, potrebbero tornare grazie al ripescaggio, ma ovviamente non c’è nulla di certo, finchè non si otterranno i risultati. Dopo questa eliminazione non sono mancate le polemiche sui social, in quanto i telespettatori sostengono che la Smith li abbia presi di mira. La maggior parte dei commenti quotano le parole di questa utente: “Carolyn ha fatto di tutto per farli uscire. Moreno un vero galantuomo di gentilezza e compostezza. È evidente che non è stato gradito”.

Le parole di Carlotta

A prescindere dall’epilogo riscontrato durante la sua performance a Ballando con le stelle, per Carlotta Mantovan, non c’è dubbio su chi sia il suo sostenitore numero uno: “Sì e sono certa che, accanto alla nostra Stella, Fabrizio sarebbe stato il primo a fare il tifo per me”.

Pensare che in passato, lo stesso Frizzi partecipò al medesimo programma e sicuramente i due avranno camminato lungo gli stessi corridoi e si saranno allenanti nelle stesse sale prove. Che dire, questa storia, per quanto sia triste, ha un nonsochè di romantico e commovente. Nonostante l’uscita della Mantovan, le critiche verso Carolyn Smith, in quanto è stata additata come “ingiusta” sui social, in quanto a detta dei follower, se la sarebbe presa con il duetto di ballerini, mentre ad altri avrebbe dato volti fin troppo alti, la vedova di Frizzi è ancora molto amata.

Può infatti contare sull’amore di sua figlia, sulla sensazione che il suo Fabrizio continui sempre a proteggerla e infine dall’amicizia leale di Antonella Clerici. Ecco che cosa ha dichiarato Carlotta: “Antonella è una persona fantastica, eccezionale. Mi è sempre stata vicina in ogni momento…Antonella per tutto quello che ha fatto per me, e davvero come una sorella…”.