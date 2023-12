Heidi Baci, dopo l’addio al GF spunta la clamorosa indiscrezione: “È scappata” | Dov’è oggi

Heidi Baci lascia in fretta e furia la casa del Grande Fratello: ecco perché e cosa le sarebbe successo una volta tornata a casa.



La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata ormai da più di un mese e i concorrenti hanno avuto la possibilità di conoscersi meglio e di instaurare tra loro rapporti più o meno profondi.

Sono nate infatti tante amicizie, qualche storia d’amore e antipatie profonde, come quella tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi.

Tra le storie d’amore che invece sono nate o potrebbero nascere all’interno della casa c’è quella tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi, ma anche quella tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese.

Proprio il loro rapporto è stato piuttosto travagliato sin dall’inizio e i due si sono avvicinati e allontanati fino alla decisione di Heidi di lasciare la casa del Grande Fratello, decisione presa dopo l’incontro di Heidi con il padre.

Il rapporto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese

Sin dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, Heidi Baci ha subito riscorso diversi apprezzamenti da parte degli uomini della casa, che l’hanno giudicata una ragazza molto bella. Tra loro è stato soprattutto Massimiliano Varrese ad esprimere il suo interesse per la coinquilina, dichiarandosi a lei apertamente.

L’interesse di Massimiliano per Heidi però non è mai stato ricambiato appieno: la Baci, infatti, ha sempre dimostrato di essere piuttosto restia alle avance del compagno e più volte ha dichiarato di non essere interessata a lui. L’attore, però, non ha mai voluto credere alle parole della ragazza, spiegando di sentire un interesse da parte sua e di essere certo che questa sua ritrosia fosse dovuta alla differenza di età e al fatto che lui avesse già una figlia.

Heidi Baci scappata dal Gf: che fine ha fatto la concorrente del reality

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lo scorso lunedì, Heidi ha ricevuto la visita del padre, il quale si è detto molto deluso dalla figlia per essersi avvicinata ad un uomo come Massimiliano. Proprio per questo l’uomo ha spiegato che la moglie sta male e che da allora non la guarda più in televisione.

Le parole del padre hanno molto colpito Heidi, che la notte stessa ha deciso di lasciare il gioco e di fare ritorno a casa con il padre. Se, secondo alcuni, la decisione di Heidi sarebbe legata alle pressioni del padre, secondo altri Heidi sarebbe “scappata”, pur di sfuggire alle grinfie dell’attore che sembrava deciso a non arrendersi e a non accettare il suo rifiuto.