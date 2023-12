Mara Venier, spudorata su un noto personaggio tv: per il pubblico ormai è tutto chiaro | È lei l’erede della Zia

Mara Venier non si nasconde e lascia intendere la sua passione per un noto personaggio televisivo. Il pubblico non se lo aspettava.

Mara Venier è la regina indiscussa della televisione di Stato. La conduttrice è uno dei volti televisivi più noti, amati e apprezzati del piccolo schermo.

Alla guida di Domenica in da diversi decenni, anche quest’anno come da prassi a inizio stagione televisiva ha sostenuto che sarebbe stata l’ultima.

Ma la Zia Mara non riesce proprio ad abbandonare la sua amata poltrona dalla quale regna incontrastata nelle domeniche italiane.

Eppure potrebbe esserci una sua erede designata, almeno stando ad alcune sue affermazioni. Scopriamo cosa ha detto e di chi stava parlando.

Mara Venier: chi sarà la sua erede

Il successo di Mara Venier proviene in larga parte, oltre che dalla sua professionalità indiscussa, anche dai suoi modi schietti e diretti. La sua risata travolgente accoglie gli ospiti del suo salotto televisivo facendoli sentire a casa loro. Durante la conferenza stampa all’apertura della nuova stagione di Domenica in ne aveva parlato affermando: “Non so che cosa scatta in quei momenti, si crea un’empatia speciale con quasi tutti gli ospiti che intervisto. […] Il segreto forse sta nell’innamoramento: in quel momento io mi innamoro dell’ospite, lo ascolto e ci metto tutto il cuore”.

Mentre a Sorrisi e Canzoni alla domanda su come mettere lei a suo agio ha risposto sicura: “È facilissimo, perché io evito a priori le situazioni e le persone che potrebbero mettermi a disagio. Alla mia età posso permettermi di stare alla larga da chi non mi piace: io amo circondarmi solo di persone che mi vogliono bene”.

Chi è il noto personaggio

Solo lo scorso anno Mara Venier ha affermato che non vorrebbe andare ancora in pensione ma che è consapevole che si avvicina il momento. Sempre durante la citata intervista ha infatti confessato “Non è che potrò stare in tv fino a 80 anni…Ormai non lo dico più che la prossima sarà l’ultima stagione, si vedrà. Andrò avanti finché il pubblico gradirà il mio modo di condurre”. E il pubblico gradisce, ma già quest’anno ha cambiato nuovamente idea e ha detto che questo sarà davvero l’ultimo anno di conduzione di Domenica in, ora vorrebbe dedicare il suo tempo alla famiglia. E tutti si chiedono chi potrebbe sostituirla.

Al momento non è stato fatto nessun nome, anche se qualcuno pensa che potrebbe essere il ruolo adatto per Barbara D’Urso. Ma Mara ha espresso anche una predilezione per un noto personaggio tv: Valentina Persia. Quando la comica ha partecipato a L’Isola dei famosi, alla notizia del suo ingresso in finale la Zia Mara dal suo profilo X ha voluto sostenerla mandandole un bacio e la dedica “Vale è finalista, la zia è con te!.