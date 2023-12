Massimiliano Ossini, la caduta è rovinosa: “Vi prego…” | Il conduttore accasciato a terra

Il noto conduttore, volto di punta della rete pubblica, ha fatto un vero e proprio scivolone: molti sono preoccupati per le sue condizioni.

Massimiliano Ossini conduce ormai da diverso tempo il programma mattutino della rete pubblica UnoMattina, che tra cronaca, notizie internazionale e conversazione con ospiti esperti si snoda per un’ora regalandoci un momento di informazione e intrattenimento.

La professionalità e la competenza di Ossini, oltre al suo charme innato, lo hanno reso tra i conduttori più apprezzati della sua generazione.

Oltre al suo lavoro, che sembra amare, Ossini ha molte altre passioni, tra cui quella della natura: infatti ha pubblicato persino dei testi sull’alpinismo.

Il conduttore, però, sembra aver raccolto ciò che più c’è di negativo in questa passione, una bella caduta tra i boschi: alcuni si sono preoccupati non poco della sua salute.

Ossini e la caduta rovinosa

Fortunatamente un amico di Ossini ha ripreso tutta la scena della caduta, che è davvero esilarante se non fosse per l’ansia che ha suscitato in alcuni follower. Sì, perché il conduttore, in virtù della sua ironia, ha pubblicato l’intero video in cui cade.

“Vi prego non ridete troppo… comunque mi sta bene, si può camminare così…? 😳 I glutei hanno retto! 😅 Grazie @pablito_prosperi per aver catturato la mia scioltezza… nel cadere!!”: questo quanto ha scritto nella caption del post, basta poi vedere il video per capire bene cosa è accaduto.

Le parole del conduttore

“Buongiorno! Primo Ciack, prima puntata di Linea Bianca 2024, siamo nella Val di Mello, siamo in Lombardia, Val Tellina, e questa è una delle zone più belle, poco conosciute, tra poco vedrete come si aprirà il tutto: l’unico problema è che siamo sempre all’ombra, e quindi il fre…”: Ossini non fa in tempo a terminare parola né concetto che fa un volo epico.

Atterra su delle rocce che non sembrano affatto invitanti, che di certo non hanno aiutato ad attutire il colpo. In ogni caso, per chiunque si fosse preoccupato, è molto positivo il fatto che abbia pubblicato il tutto sui social: è, infatti, un chiaro segno che non si sia trattato di una caduta che ha causato grandi disagi se non, forse, qualche livido e un po’ di indolenzimento generale. In molti, comunque, attendono l’avvento della messa in onda di Linea Bianca 2024.