Mediaset, ora parla la conduttrice che si è licenziata: “Sono caduta in basso” | Orribile retroscena

Mediaset, l’amatissima conduttrice che si licenziata ha aperto il rubinetto: “sono caduta in basso.” Il racconto dei fatti.

Ha deciso finalmente di parlare e di vomitare tutta quanta la verità dopo tanto tempo. La stampa, i curiosi ma soprattutto i suoi fan che sono molto numerosi lo desideravano da tempo. Eppure quest’ultimo non volevano sforzarla. Lei doveva farlo quando si sarebbe sentita pronta e non prima. E lo doveva essere al 100%.

Di certo nell’ultimo periodo li ha fatti molto preoccupare, soprattutto nei mesi primaverili tardi. A loro non appariva più la stessa. Nei primi bagliori dell’estate sembrava sotto tono e un vaga ombra di se stessa. Ciò non è potuto rimanere celato dal momento che lei, nonostante l’immensa delusione che aveva nel cuore, non ha mai voluto lasciare a bocca asciutta il suo pubblico.

Sì, è vero, si è presa del tempo per se e per metabolizzare, un poco alla volta, che cosa le stava succedendo, ma poi ha deciso, dimostrando ancora una volta grandissimo coraggio, di non volersi nascondere. Non ha avuto alcun problema di mostrare anche la sua fragilità di donna e di madre.

Mediaset, parla la conduttrice che si è licenziata, orribile retroscena

Non deve essere stato indubbiamente facile per lei. Lei che è sovente messa alla gogna qualsiasi cosa faccia o non faccia, dica o non dica. Difatti non solo è fortemente amata e osannata ma anche criticata non tanto per la sua professione e la sua bellezza, nonché eccellente fisicità, ma per la sua vita privata che mai tale riesce a rimanere.

Lei ormai ci avrà fatto, come si suol dire, ” il callo” ma in ogni caso non è molto felice di tutto ciò, soprattutto se vengono messi in mezzo i figli che sono ancora piccoli, una in particolare. Tra l’altro lei di recente ha pure preso la decisione di licenziarsi da Mediaset anche se non ha mai parlato di addio vero e proprio ma di arrivederci. Avete capito di chi stiamo parlando? Fuori il nome!

“Sono caduta in basso…”, l’amara confessione di Belen Rodriguez

“Sono caduta in basso, così in basso che di più non si poteva”, questa è l’amara confessione che la divina Belen Rodriguez ha rilasciato nel salotto di Domenica In alla carissima amica Mara Venier. La diva ha svelato che se non ha accettato più di condurre sia Le Iene sia Tu Si Que Vales era per il fatto che non si sentiva più lei. Si percepiva smarrita.

In poche parole ha deciso, non senza pensarci molto bene, di chiudere per ora con l‘Azienda del Biscione anche per una questione di correttezza nei confronti della realtà e soprattutto della produzione di due programmi che lei ha condotto per tanto tempo con ingente successo. Difatti, come lei ha confessato, se avesse continuato a lavorarci, sarebbe stata “ un’irresponsabile”.