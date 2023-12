Michele Cucuzza, perché l’hanno mandato via dalla Rai: dopo anni la cruda verità

Michele Cucuzza, a distanza di tanti anni, emerge la verità sull’addio dalla Rai. La cruda verità.

Per tanti, tantissimi anni, Michele Cucuzza è stato uno dei giornalisti di maggior punta della Rai. E lo è stato soprattutto del Tg2. Ha iniziato il suo percorso professionale, ancora assai giovane, nell’Azienda di Viale Mazzini in primis, come capita del resto a molti giovani, da precario. Si è fatto le ossa dietro le quinte e in redazione e poi pian piano è passato davanti.

La sua professionalità è ben presto risultata più che evidente così come la sua bellezza e il suo incredibile fascino, definibile, e pure a buonissima ragione, come assolutamente magnetico. Il suo sguardo da seduttore non lasciava di certo indifferenti le telespettatrici che poi hanno incominciato ad ammirarlo pure nelle vesti di eccellente conduttore.

A La Vita in Diretta era famoso anche per la sua singolare trovata di ballare dei lenti con le sue ospiti. Lo abbiamo poi anche visto al timone di Uno Mattina. Fatto sta che poi, pian piano, dopo il grandissimo successo che lo ha letteralmente travolto, lui è uscito sempre più di scena. E ciò ha rappresentato chiaramente una fonte di immenso dispiacere per i suoi numerosi estimatori.

Michele Cucuzza, la verità dopo anni sulla sua uscita di scena dalla Rai

Tra l’altro lui ha messo pure in chiara luce le sue grandi doti di ballerino. Ed è per questo motivo che non avrebbe sicuramente sfigurato come concorrente a Ballando Con Le Stelle. Lui ci avrebbe pure partecipato molto volentieri, come ha candidamente confessato durante una sua recente intervista concessa a La Repubblica, ma poi nulla si è concretizzato in merito.

Di contro è passato a Mediaset dove ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020. Alla Rai è scomparso e non ha più fatto ritorno. Non ha abbandonato il Giornalismo, che è da sempre la sua più grande passione, così come l’Informazione. Da tempo lavora ad Antenna Sicilia dove conduce il Tg. A distanza di svariati anni il noto giornalista apre il rubinetto sulla sua uscita di scena dall’Azienda di Viale Mazzini.

Il reale motivo del suo allontanamento

A La Repubblica Cucuzza ha rivelato riguardo alla sua fine di collaborazione con la Rai: ” Dovevo cominciare il quarto anno di Uno Mattina e ho detto al direttore di allora che forse non ce la facevo a fare di nuovo tutte quelle levatacce. Lui mi ha detto che però non sapeva dove inserirmi e che ci doveva pensare“.

Poco dopo ha aggiunto: ” Forse si saranno dimenticati”. Lui all’inizio ci ere rimasto molto male ma poi ha deciso di rimboccarsi le maniche lavorando molto in radio e collaborando anche con Telenorba dove ha intervistato Silvio Berlusconi. Ha fatto molte ospitate e partecipato al già nominato Grande Fratello Vip. Il suo presente è invece Antenna Sicilia che gli ha permesso di tornare nella sua amata terra natale.