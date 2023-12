Nina Moric, la sua vita in grave pericolo: “Costretta a chiedere aiuto” | La stanno perseguitando

La nota showgirl Nina Moric ha rivelato di temere per la sua vita e di essersi vista costretta a chiedere aiuto.

Nina Moric è un volto noto della televisione italiana e questo anche grazie alla sua passata carriera da modella. In questi anni però anche la sua vita sentimentale ha fatto discutere, soprattutto la sua turbolenta storia d’amore con l’ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona.

I due sono stati i protagonisti di un matrimonio difficile ma che ha permesso loro di diventare genitori del piccolo Carlos. Un ragazzo che continua a tenerli uniti anche se tra di loro ci sono ogni giorno nuove battaglie sia legali che sui social.

Adesso però Nina rischia di finire di nuovo in tribunale e questa volta non a causa dell’ex marito ma per una persona che continua a perseguitarla ma vediamo cosa ha raccontato.

Nina Moric, un periodo complicato: cosa è successo

Di recente la nota showgirl ha rilasciato una nuova intervista a cuore aperto durante il consueto appuntamento con Verissimo e con la conduttrice Silvia Toiffanin. La Moric ha raccontato del rapporto con il figlio Carlos che, a differenza di quanto dichiarato da Corona, non ha alcun problema grave ma soprattutto sente continuamente sua madre. Inoltre, la modella ha parlato dei suoi recenti problemi di salute che hanno costretto i medici ad una operazione d’urgenza al seno.

Un momento quindi particolarmente complicato e che una situazione adesso rischia di rendere ancora più difficile. Nel corso della stessa intervista la showgirl ha infatti parlato di amore e fatto cenno ad una persona che ha conosciuto in passato e che adesso è diventato un suo vero e proprio stalker.

Verissimo, la rivelazione della Moric: costretta a chiedere aiuto

Durante la sua emozionante intervista faccia a faccia con Silvia Toffanin, la modella di origini croate ha fatto il punto anche sulla sua vita sentimentale. La Moric ha parlato di una persona che di recente ha fatto parte della sua vita, che ha ospitato a casa e che non ha però ancora accettato la sua decisione di mettere fine al loro rapporto. Un legame che si è quindi trasformato in qualcosa che adesso la preoccupa.

L’ex modella ha infatti rivelato: “Oggi un uomo mi perseguita. Ho ospitato questa persona a casa, abbiamo passato dei bei momenti ma poi gli ho detto basta. Voglio che ora mi lasci in pace e sono passata alle vie legali“. A quanto pare quindi la Moric ad un certo punto si è vista costretta a chiedere aiuto alla legge per potersi liberare di questa persona.