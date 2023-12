Ristorante per cani a Roma: il menu è davvero particolare e il prezzo ti farà sgranare gli occhi

Ristorante per cani a Roma, un menù pazzesco. Il prezzo ti lascerà di stucco.

I nostri amici a quattro zampe sono i nostri immensi amore di pelo e sono entrati di diritto a far parte ufficialmente della nostra famiglia. Per tante persone, soprattutto single, sono come dei figli. Pensare di trascorrere del tempo senza di loro è impensabile. E chi è in pensione o svolge telelavoro ha la ghiotta possibilità di starci sempre accanto.

E ovviamente di tutto ciò i loro cani ne sono ben felici. Anche durante i weekend e le vacanze, sia invernali che estive, si cercano soluzioni valide per donare un momento di relax per loro, senza per forze di cose lasciarli a casa alle cure di parenti e/o amici o in alcune pensioni specializzate.

Difatti sia per il padrone che per loro il distacco, anche se solo per qualche giorno, può essere davvero molto doloroso e difficile da gestire a livello emotivo. Molti adorano consumare i vari pasti della giornata insieme ai loro tesori di pelo, così come fare le nanne con loro e seguire serie TV abbracciati sul divano o sulla poltrona.

Ristorante a Roma per cani, menù particolare e prezzi da sgranare gli occhi

Uscire a fare una bella passeggiata è un vero toccasana così come giocare con loro all’aperto, anche se in inverno in tanti non lo auspicano di fare troppo a lungo. In molti locali, così come svariati negozi e centri commerciali, è possibile svolgere commissioni e spese con loro al nostro fianco, tenendoli al guinzaglio e in certi casi, se di grossa taglia, con la museruola.

Lo stesso discorso si può applicare per tanti ristoranti. Fatto sta che ora a Roma ne è stato aperto uno decisamente speciale e chic pensato appositamente a loro con tanto di menù. In questo locale è possibile pranzare e cenare in totale armonia insieme al nostro cane che si leccherà di certo i baffi per le pietanze servite in una ciotola sotto il tavolo e tutti i confort possibili.

Cosa costa mangiare da Fiuto

Il ristorante in questione si chiama Fiuto. Qui i nostri amici di pelo potranno guastarsi tanti bei piatti, dall’antipasto al dolce. E ciò rappresenta ovviamente una grandissima novità oltre che fonte di immensa gioia per i loro padroni. Tanto più che le varie pietanze sono impiattate con un certo stile.

Soddisfattissimi sono i primi clienti che ormai considerano il loro locale come casa. Se il menù è alquanto ricco i prezzi sono decisamente variabili. Vanno infatti dagli 8 ai 22 euro a seconda della ciotola scelta in base alla taglia del cane. Un addestratore professionista li porta al tavolo, mettendo vicino quelli che secondo lui possano andare maggiormente d’accordo.