Selvaggia Lucarelli, la frecciatina velenosa scatena l’inferno: “Finge…”

Selvaggia Lucarelli è un celebre volto del piccolo schermo e del mondo dello spettacolo che, in molte occasioni, ha fatto discutere per il suo essere diretta e senza peli sulla lingua. I gossip e gli scoop che lancia sui personaggi famosi lasciano senza parole il grande pubblico.

Selvaggia nasce nel 1974 a Roma e dopo aver conseguito il diploma di maturità, frequenta il Conservatorio teatrale La Scaletta, specializzandosi nella recitazione. Decide anche di aprire un blog online ed il talento per la scrittura le consente di ottenere molta notorietà.

Questa sua bravura le permette di collaborare con importanti quotidiani italiani e nel 2019 diventa una giornalista pubblicista. La notorietà, pian piano, investe la vita di Selvaggia e diventa celebre anche sui social network.

Memorabili sono gli attacchi diretti a personaggi dello spettacolo che hanno creato dei veri casi mediatici. Ha dimostrato di non temere affatto le loro reazioni e non ha paura di diventare virale. Dal 2015 entra a far parte della giuria di Ballando con le stelle e anche in questa occasione, non risparmia i concorrenti.

Selvaggia Lucarelli, spunta il suo pensiero: “Lei è unica”

Selvaggia Lucarelli è un personaggio dello spettacolo che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato la sua forte personalità. La giornalista ha voluto esprimere un parere su una questione diventata virale e che, negli ultimi mesi, sta occupando le prime pagine delle riviste di gossip. In particolare, si tratta del caso mediatico sulla separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi e sul conseguente docufilm “Unica”.

Selvaggia ha confessato la sua simpatia sulla conduttrice dell’Isola dei Famosi: “Ilary Blasi è indubbiamente UNICA, è riuscita a vendere a Netflix un documentario sul nulla, a trasformare in prodotto da piattaforma una rocambolesca storiella di corna in cui non ci sono notizie ma solo un tragicomico desiderio di riscatto”.

Noemi s’è incazzata ma finge superiorità. pic.twitter.com/AaqhBQ0bOU — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 1, 2023

Selvaggia Lucarelli, la frecciatina è velenosa: “Finge”

Selvaggia Lucarelli ha lanciato la sua bomba anche sulla questione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La giornalista fa riflettere e racconta: “Il senso di tutto è [..] quando Ilary, dopo aver raccontato della scoperta di Francesco a cena a casa dell’altra, dice: ‘La sera prima mi aveva cercata sessualmente e io non avevo voluto’. Bisogna partire da qui per comprendere il vero intento di questa operazione che non è zittire i pettegolezzi, ma è assestare pochi colpi, con la stessa mira con cui Totti tirava i rigori”.

Selvaggia prosegue la sua riflessione: “Raccontando che Totti voleva fare l’amore con lei mentre stava già con l’amante, Ilary ha consumato la sua vendetta. Ha ricordato a lui quanto è ambiguo e a lei, Noemi, quanto il suo ex sia disonesto con le donne della sua vita”. Un vero colpo da maestra che, a quanto pare, ha scatenato le giuste reazioni. Infatti, dopo il docufilm, Noemi Bocchi ha rotto il silenzio ed ha condiviso su Instagram una frase pungente: “Non ho tempo per le cose che non valgono niente”. La Lucarelli ha replicato: “Noemi s’è incazzata ma finge superiorità”.