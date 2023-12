Stefano De Martino in una nuova veste: questa volta la sorpresa è davvero esagerata | Ecco cosa ha fatto

Stefano De Martino ha abbandonato le vesti del conduttore per ricoprire un nuovo ruolo, tra l’altro molto importante. Ecco che cosa è successo nella vita dell’ex marito di Belen Rodriguez.

Di cose ne sono successe veramente molte negli ultimi mesi nella vita di Stefano De Martino. I follower sono rimasti tutti senza parole, in quanto nessuno si sarebbe mai aspettato una fine del genere. Eppure, Stefano e Belen Rodriguez si sono lasciati, non propriamente nel migliore dei modi, visto i post a frecciata della sua ex moglie.

Ad oggi pare che entrambi abbiano voltato pagina, lei con Elio Lorenzoni e lui con la sua nuova fiamma, Martina Trivelli. A prescindere dal suo lavoro e dalla sua vita di coppia, ci sono due cose che non usciranno mai dal cuore del noto ballerino, in primis suo figlio Santiago e secondo la sua famiglia, con la quale è molto legato. A tal proposito, da pochi giorni ha assunto un nuovo ruolo molto importante.

La nuova “mansione” di Stefano De Martino

Stefano De Martino, nonostante la chiusura parecchio agitata con Belen Rodriguez, anche perchè non si è ancora capito cosa sia successo veramente tra i due. Lei ha fatto presagire che di mezzo ci sia una questione di “corna”, lui ha dichiarato alla Fagnani di non aver tradito l’ex moglie. Chi starà dicendo la verità? Tra l’altro a breve dovremmo poter vedere la Rodriguez di Mara Venier a Domenica In, alla quale rilascerà un’inedita intervista. Speriamo quindi che parli anche di questo caso, concedendo una dichiarazione ai suoi fedeli fan, in merito a tutta questa vicenda.

Per il momento, situazione sentimentale a parte, De Martino non solo si gode la sua vita da papà insieme al figlio Santiago, ma anche i suoi vari progetti lavorativi da mamma Rai. Tra l’alto, a tal proposito, se ha sempre detto di no al mondo del cinema, come ha dichiarato lui stesso, le cose potrebbero presto cambiare: “Finora ho detto di no a tutte le proposte. Aspetto di essere pronto. Di recente un regista importantissimo ha voluto incontrarmi, vedremo…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ️️️De Martino Adelaide. (@adydemartino)

Chissà cosa dirà Santiago?

Il mondo del cinema non è l’unica novità entrata nella vita del conduttore, ma da pochi giorni, sua sorella Adelaide è diventata mamma, rendendo così Stefano De Martino, uno zio orgoglioso e felice. La sorella ha partorito alla Clinica Villa Stabia a Castellamare di Stabia, dando il benvenuto a questo strano mondo, al piccolo Mattia.

Zio Stefano non ha pubblicato nulla in merito sui social, essendo lui molto riservato. In compenso, la sua ex, Emma Marrone, al commento della sorella del suo ex, ha risposto con un cuoricino rosso e la parola “auguri”, dimostrando che nonostante tutto, la cantante non ha messo di parte la famiglia di lui, con la quale, in passato ha avuto molto a che fare.