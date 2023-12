Vincenzo Salemme, dopo anni spunta il segreto mai rivelato prima: l’attore stupisce tutti | Ecco cosa ha fatto

Dopo anni Vincenzo Salemme ha svelato quel segreto che gli ha permesso di diventare quello che è e che tutti noi conosciamo. Rimarrete stupiti dal sapere qual è il mantra di vita del bravissimo attore.

Vincenzo Salemme è un attore, un regista e uno sceneggiatore di un certo spessore e fama. Ha ottenuto notevoli riconoscimenti, non solo al cinema, ma anche in televisione e a teatro, il quale lo fa da padrone fin dagli esordi. Ha lavorato a fianco dei più grandi, sempre con quella semplicità e umiltà che lo contraddistinguono.

In una recente intervista ha svelato qual è il suo segreto, quello che gli ha permesso di diventare quello che è oggi. Alla fine gira tutto attorno a li, finché c’è l’umiltà di imparare e di non pensare di essere già arrivati, ognuno può fare grandi cose a questo mondo. Soprattutto riconoscere il merito in quelli che sono venuti prima di lui, come Eduardo De Filippo, suo maestro di vita.

Il segreto di Vincenzo Salemme

Tra i tanti lavori di Vincenzo Salemme, attualmente l’attore è impegnato non solo a teatro con Natale in casa Cupiello, evento già sold out, ma anche al cinema, al fianco di Max Tortora, nel film, La guerra dei nonni. L’attore si è divertito a recitare a fianco di Tortora e tra l’altro in merito al suo ruolo di nonno nel film, ha dichiarato: “Vengono tanti giovanissimi da me e mi vivono come un nonno, con grande tenerezza. Mi si squaglia il cuore. Purtroppo non ho avuto figli, ne avrei voluti tanti…”.

Salemme non viene ammirato soltanto per il suo ruolo da “nonno”, ma anche per le parole che dice, come sempre, ogni 25 novembre, “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, torna prepotentemente a galla una frase che aveva detto in passato: “Non si può amare per essere felici, ma bisogna essere felici per poter amare”. In merito a questa frase ha ribadito nuovamente: “La felicità non può che dipendere da noi stessi…Se sai cos’è la felicità, non puoi essere violento perché conosci l’infinito…”.

Ecco che cosa ha dichiarato

Vincenzo Salemme in una recente intervista rilasciata a Fanpage, oltre ad aver dichiarato le rivelazioni che vi abbiamo riportato nel paragrafo precedente, ha anche dichiarato qual è il segreto del suo successo: “Abbiamo lavorato molto, il segreto è sempre e solo quello. Lo abbiamo fatto con serietà e con onestà, perché se dico con umiltà mi sembra sempre una cosa finta. Rischio di apparire modesto quando poi invece io volevo proprio fare un capolavoro”.

Il duro lavoro e l’impegno, questo è il segreto di Vincenzo che l’ha portato ad essere il grande attore che tutti conosciamo.