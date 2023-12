Beatrice Luzzi, ecco quanto guadagna ogni settimana nella casa del GF: una cifra spropositata!

Una clamorosa indiscrezione arrivata su Beatrice Luzzi lascerà tutti senza parole: quanto guadagna al GF ogni settimana.

Secondo i telespettatori questa edizione del Grande Fratello ha senza dubbio una grande protagonista. Nel dettaglio stiamo parlando dell’ex attrice Beatrice Luzzi, oggi autrice di alcuni famosi format televisivi.

L’ex attrice è infatti sempre al centro delle dinamiche e in queste settimane ha quindi lasciato il segno. In particolare è al centro di scontri infuocati, confronti accesi ma soprattutto è tra i concorrenti più nominati e quindi si trova spesso al televoto.

Un ruolo importante quindi e lo conferma anche un altro dettaglio non da poco ossia la cifra che guadagna per ogni settimana di permanenza in casa.

Grande Fratello, il ruolo della Luzzi: una vera protagonista

In questi primi due mesi circa di messa in onda, Beatrice è spesso finita nell’occhio del ciclone. In casa è spesso al centro delle discussone ed ogni sua frase viene vista in negativo dagli altri concorrenti che sono soliti anche accusarla di essere una provocatrice. Come se non bastasse, la Luzzi è anche stata la prima a dare il via ad una storia d’amore davanti l’occhio attento delle telecamere.

In queste settimane è stata infatti la protagonista di una storia fatta di alti e bassi con Giuseppe Garibaldi. Una relazione che ha scatenato il gossip considerata la grande differenza di età. Una frequentazione che non sta però andando come lei sperava ma allo stesso tempo potrebbe regalare in ogni momento un colpo di scena. Così come lo ha fatto una recente indiscrezione sul presunto cachet dell’attrice in casa.

Beatrice Luzzi, quanto guadagna al GF: una cifra shock

Dopo una carriera da cattiva nella soap opera Vivere ed un periodo di stop al mondo della televisione, la Luzzi è tornata sul piccolo schermo come concorrente di un reality ossia il Grande Fratello. Esperienza che per lei non si sta rivelando essere semplice e lo ha confermato la diretta interessata in confessionale sottolineando di riuscire a sopportare sempre meno la pressione da parte dei compagni di gioco.

La sua permanenza in casa quindi non è semplice ma senza dubbio appagante, almeno dal punto di vista economico. Stando infatti ad una clamorosa indiscrezione, il cachet dell’ex attrice potrebbe aggirarsi intorno ai 15 mila euro a settimana. Considerato il periodo di permanenza, la Luzzi avrebbe già guadagnato una cifra considerevole e destinata a crescere visto che il pubblico ha più volte indicato Beatrice come la gieffina preferita.