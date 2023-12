Carlo Conti, annuncio straziante in diretta: “…è morta” | Lacrime durante lo show

Un concorrente dello show di Carlo Conti ha subito una perdita veramente dolorosa e devastante. Sicuramente prima dell’esibizione, qualche lacrima l’avrà versata insieme a tutto lo staff. Ecco che cos’è successo.

Carlo Conti è uno di quei conduttori di punta della Rai, molto amato dai telespettatori. A prescindere da cosa conduce, la sua schiera di fan è sempre pronto a seguirlo e non si perde mai nemmeno una puntata, quando c’è lui al centro delle scene.

Nonostante la sua allegria e professionalità è una persona anche molto empatica e in più di un’occasione è stato vicino ad amici e colleghi in difficoltà. Per questo siamo sicuri che avrà trovato una parola di conforto anche per quel concorrente che ha subito quella perdita devastante, che gli lascerà per sempre un buco in fondo al cuore.

La perdita del famoso concorrente

Anche per questo 2023, uno degli show più famosi, condotti da Carlo Conti, Tale e quale show è giunto al termine. Anche quest’anno la vicinanza del pubblico da casa è stata massiccia, motivo per cui il programma Rai ha toccato punte di share veramente confortanti. Prima di salutare definitivamente i suoi fan, Conti si prepara a portare in onda la super puntata extra, Il torneo dei campioni.

Qui troveremo come sempre i giudici soliti, quindi Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello che dovranno giudicare ancora una volta i super campioni della serata. Il cast della puntata del 10 novembre sarà formato da Gaudiano, Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo, Ginevra Lamborghini, Antonino, Elena Ballerini, Andrea Dianetti, Valentina Persia e Gilles Rocca.

Ovviamente non possono mancare i due “ripetenti” per eccellenza, Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che con la loro bravura e simpatia ci hanno tenuto compagnia in tutte queste settimane. Insieme a Paolo Conticini, con la loro ultima esibizione, nella quale hanno interpretato (a modo loro ovviamente) le Las Ketchup, che dire si sono proprio superati, è impossibile restare seri dopo aver visto la loro performance.

Una tragedia familiare

Vedere Francesco Paolantoni così sorridente e scherzoso, ci fa capire quanto l’attore stia provando con tutte le sue forze ad andare avanti per cercare di non soffermarsi su quel vuoto che qualche mese fa la sua adorata sorella, Tina gli ha lasciato. La donna infatti, 12 anni più grande di lui è morta, togliendogli quel sorriso e quell’ironia che tanto ci piace. Come ha dichiarato lui stesso: “Era come una seconda mamma ed è grazie a lei se faccio questo mestiere perché da bambino mi portava al cinema e mi faceva appassionare ai film”.

Molto probabilmente è anche per questo che Carlo Conti l’ha chiamato spesso a Tale e quale show quest’anno, potrebbe essere un modo del noto conduttore di tirare su il morale all’amico, standogli vicino in questo momento di grande dolore. È impossibile non versare una lacrima di fronte alla sofferenza di un fratello che ha perso una sorella.