Elodie, dopo anni spunta il suo segreto: “Ho finalmente capito che…”

Elodie, a distanza di tanti anni dal suo esordio nel vasto mondo dello spettacolo, ha svelato il suo segreto. “Ho finalmente capito che…”, ha spifferato l’artista.

Bella, bellissima e sensuale, nonché dotata di un fisico da urlo e di un fascino che è a dir poco irresistibile. Elodie è di certo una donna che non passa inosservata. Non per nulla ogni suo video e ogni sua foto condivisa sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, si merita un botto di like e di commenti più che lusinghieri. Inoltre diventa in men che non si dica virale.

Tuttavia lei ha dimostrato ben presto di essere non solo uno splendore dal punto di vista estetico. Non per nulla fin da quando, ormai moltissimi anni fa, ha fatto capolino nella scuola di Amici, quando portava i capelli corti corti e rosa, il suo talento era più che evidente. Era però ancora timida e a tratti insicura. Pian piano ha tirato fuori sempre più la grinta.

Oggi è una vera pantera e quando sale sul palco, sia per un concerto vero e proprio sia per una breve apparizione, ” lo morde”, come si dice in gergo. Con il trascorrere del tempo ha acquisito tanta sicurezza ed è arrivata a volersi davvero bene, a rispettarsi e ad amarsi nel profondo. E tutto ciò traspare quando la si vede.

Elodie, “Ho finalmente capito che…”, il suo segreto è stato svelato

Lei è una donna coraggiosa e che ama lottare per tutto ciò che crede, vivendo intensamente ogni istante della sua vita. Non è solo una delle cantanti più amate dagli italiani ma ha anche dimostrato di essere un’eccellente attrice e di essere molto brava a condurre. Inoltre è pure super richiesta come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà.

Nonostante sia super impegnata dal punto di vista professionale non ha mai trascurato se stessa e la sua vita privata che va a gonfie vele. Da più di un anno fa coppia fissa con l’affascinante Andrea Iannone. I due sono super innamorati e convivono. Lei ha dimenticato pure la sua proverbiale riservatezza e gli ha dedicato un romantico post per il suo compleanno. E ora arriva la confessione. Il suo segreto è stato svelato e pertanto non è più tale: “Ho finalmente capito che…”

Ha confessato tutto a Fazio in TV

Graditissima ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa che da quest’anno va in onda su Discovery, ha aperto abbondantemente il suo cuore. A un certo punto è arrivata la dichiarazione che ha sciolto le anime dei suoi tanti fan. ” Io ho capito che l’unica cosa che mi rende veramente felice è quella di essere libera di essere me stessa con i lati oscuri e quelli più luminosi“, ha svelato la cantante.

Insomma, lei è davvero maturata sotto ogni punto di vista ed è diventata, oltre che un’immensa professionista, una donna sicura di se. E anche ciò certamente la rende ancora più interessante e affascinante. E ora è pronta a regalare tante altre emozioni ai suoi estimatori che si augurano di vederla ben presto ricalcare il prestigioso palco del Teatro Ariston.