Federica Nargi esce allo scoperto, c’è una cosa di cui non riesce a fare a meno: una vera ossessione

L’ex velina finalmente lo ha confessato: le sue dichiarazioni hanno fatto subito il giro del web. Scopriamo insieme i dettagli.

Federica Nargi è senza ombra di dubbio una delle ex veline di Striscia la Notizia più celebri e amate del piccolo schermo. Infatti è proprio sul celebre bancone che ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Al suo fianco c’era Costanza Caracciolo e insieme hanno intrattenuto il pubblico di Canale Cinque per ben quattro edizioni, dal 2008 al 2012. Prima di questa esperienza la trentatreenne aveva partecipato a Miss Italia, arrivando undicesima.

Il programma targato Canale Cinque ha comunque rappresentato per quest’ultima un vero e proprio trampolino di lancio. Successivamente si è messa in gioco come attrice debuttando sul grande schermo nel film di Massimo Morisi chiamato Capitan Basilico 2 – i Fantastici 4+4.

Ma non è tutto perché nello stesso periodo ha scelto di partecipare alla prima edizione di Pechino Express, in coppia proprio con la sua ex collega e amica, Costanza. Successivamente ha dato il via ad una carriera nel mondo della moda debuttando come modella.

Un’amore cliché

Nell’ultimo periodo Federica si è allontanata dal mondo della televisione, approfittandone per prendersi cura della sua famiglia. Nel corso degli anni l’ex velina ha sempre cercato di mantenere un basso profilo sulla sua vita privata, ma comunque cerca di tenere aggiornare i fan condividendo alcuni scatti piacevoli e divertenti sui social, che spesso includono i suoi cari.

Quando lavorava a Striscia ha conosciuto il suo attuale compagno, l’ex calciatore Alessandro Matri, in discoteca grazie a degli amici in comune. Qui è scoccata subito la scintilla tra i due e nel 2016 hanno accolto la prima figlia Sofia, mentre tre anni dopo è arrivata Beatrice.

Una passione irrinunciabile

Ora la Nargi, lontana dai riflettori, si è dedicata al mondo della moda, fondando una propria linea di costumi da bagno chiamata I Am Bikini. Insomma è stata in grado di trasformare la sua esperienza da modella in un business di successo. Cosa non da poco se si considera l’agguerrita concorrenza nel medesimo settore.

Quando non è impegnata con il lavoro però, la Nergi si dedica alle sue passioni, tra cui la danza alla quale si è avvicinata da bambina. Una passione che senza dubbio le ha permesso di ottenere il ruolo di velina nel famoso telegiornale satirico e quindi di farsi spazio ufficialmente nel mondo dello spettacolo.