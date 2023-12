Flavio Briatore, altro che successo: l’imprenditore rischia di perdere tutto | “…una persecuzione”

Flavio Briatore, momento no per il famoso imprenditore. Rischia di perdere tutto quanto. Si parla di persecuzione.

Un uomo affascinante, facoltoso, nonché costantemente sulla cresta dell’onda. O ancora, uno degli scapoli d’oro del nostro Paese. Così si può descrivere, e pure a buonissima ragione per la verità, Flavio Briatore. Il manager, che è anche un apprezzato volto televisivo e un impeccabile conduttore, però ha vissuto pure lui nel corso della sua vita dei momenti negativi.

Se nel suo privato ha visto la conclusione del suo matrimonio con la bellissima Elisabetta Gregoraci, con la quale ha messo al mondo Nathan Falco, oggi diventato uno splendido adolescente, anche dal punto di vista lavorativo le grane da risolvere talvolta non sono state poche. E questo, come ha più volte sottolineato, capita soprattutto a chi lavora a grandi livelli.

Lui si è fatto da solo e per farcela ha sudato le classiche sette camicie. Ed è per questo che desidera che il figliolo faccia tanta gavetta e nel contempo si applichi nello studio anche se ciò lo porterà per un lungo periodo lontano da casa. E ciò , a quanto pare, farebbe molto soffrire la sua tanto celebre mamma che infatti si è mostrata in lacrime sui Social dopo aver visitato con lui il college.

Flavio Briatore, l’imprenditore rischia grosso

Flavio non ha studiato un granché sui libri ma lo ha fatto sul campo. Inoltre si circonda di persone capaci e valide. Anni fa si era molto lamentato del fatto, come aveva anche fatto lo chef Alessandro Borghese, del fatto che facesse davvero molta fatica, nonostante l’ottima paga, a trovare persone giovani soprattutto che accettassero di lavorare per i suoi ristoranti.

Ne era scaturita una bella polemica i cui echi ogni tanto riecheggiano pure. In ogni caso ora come ora Briatore ha ben altro a cui pensare. E parliamo di una super gatta da pelare che gli ha tolto per un certo periodo, diciamo la bellezza di 12 anni, il sonno. Lui ha rischiato di perdere tutto quanto.

Una vera persecuzione per lui

In realtà si tratta di qualcosa che appartiene al passato. Difatti ora come ora si è tutto risolto e lui può festeggiare nella quiete di casa sua il risultato ottenuto. In poche parole l’imprenditore, come da lui stesso annunciato con un video sui Social, è stato assolto dopo 12 anni, dall’accusa di evasione fiscale sull’Iva per oltre 3 milioni di euro con l’attività di noleggio di Force Blue.

Ha anche ottenuto la revoca della barca che però è finita all’asta. Ora lui può tirare il classico sospiro di sollievo ma resta comunque il fatto che tutti questi anni, con tanto di rinvii a giudizio, siano stati molto stancanti e stressanti per lui. Non per nulla ha definito il tutto ” una vera e propria persecuzione“.