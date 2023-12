Gaia Lucariello ed il rapporto difficile con i social, dopo anni finalmente tutta la verità: è colpa di suo marito

La moglie del noto allenatore dell’Inter ha deciso di rivelare il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi definitivamente dai social.

Anche se non appartiene al mondo dello spettacolo, Gaia Lucariello è conosciuta per essere la moglie di Simone Inzaghi, uno dei calciatori italiani più amati e apprezzati. Anni fa però ha deciso di appendere le scarpe al chiodo e dedicarsi all’attività di allenatore.

Nel 2010 arriva alla Lazio, la squadra con la quale ha giocato prima di ritirarsi dalle scene calcistiche. Prima ha seguito le giovanili e poi è approdato nella squadra ufficiale, dove è rimasto per ben cinque anni, fino al 2021.

Da due anni invece allena l’Inter, un lavoro che attira non poche critiche. Spesso queste ultime coinvolgono anche la famiglia, compresa la moglie Gaia, che ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista a Chi. Qui la donna ha affrontato il rapporto che ha con la professione del marito e soprattutto con i social, che al giorno d’oggi svolgono un ruolo importante nella propria vita.

Una situazione spiacevole

La Lucariello è un’imprenditrice di successo nel mondo della moda ma mai si sarebbe immaginata di sposare un allenatore. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2010, a casa di amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati. Dopo otto anni insieme la coppia ha deciso di compiere il grande passo e nel 2018 si è unita finalmente in matrimonio. Dalla loro unione sono nati Lorenzo e Andrea. Inzaghi ha anche un altro figlio, Tommaso, dalla relazione con Alessia Marcuzzi.

Nonostante tutto, la famiglia allargata è molto unita a tal punto che Gaia ha scelto proprio la ex del marito come sua testimone di nozze. A prescindere da tutto, la donna non ha mai nascosto il suo timore verso le critiche rivolte e a lei e al marito, a causa del suo lavoro e ne ha parlato apertamente in una recente intervista.

Le dichiarazioni

Durante la chiacchierata con il settimanale Chi, la quarantenne ha affrontato il tema dei social e del motivo che la spinge ad utilizzarli poco. Le critiche spesso sono legate ai risultati della squadra che il marito allena e queste avvengono anche allo stadio. Infatti una domenica ha confessato di essersi coperta il viso con il cellulare e di essersi lasciata andare alle lacrime.

Questo la porta a non condividere spesso foto o selfie online perché potrebbero essere oggetto di ulteriori provocazioni o critiche e non solo: “Lo faccio per non creare problemi a mio marito. Pubblico poco o quasi nulla e non rispondo mai ai provocatori, agli hater… Potrei usare i social con leggerezza, ma non lo faccio. Rispetto troppo la figura di mio marito…”.